Clássico entre Vitória e Desportiva termina empatado pela Copa ES

Os dois times, que brigam na parte de cima da tabela, mostraram muita disposição em campo, mas no fim ninguém deixou o gramado com a vitória

Publicado em 7 de junho de 2025 às 17:18

Vitória e Desportiva empataram clássico em 1 a 1 pela Copa ES Crédito: Clara Fafá / Vitória FC

O Vitória recebeu a Desportiva Ferroviária no estádio Salvador Costa, na tarde deste sábado (7), para o confronto válido pela oitava rodada da Copa Espírito Santo 2025. O jogo terminou em 1 a 1 em Bento Ferreira, com Tiago Moura marcando pelo Alvianil e João Guilherme pela Tiva. >

O clássico entre segundo e terceiro colocado, respectivamente, foi uma briga direta para ver quem termina a primeira fase da competição melhor colocado e, consequentemente, com um caminho mais fácil nos mata-matas. Porém, ao final dos 90 minutos, nada mudou nessa disputa. >

O Jogo

O primeiro tempo do jogo foi como se espera de um clássico: bem brigado, físico e faltoso. Porém, jogando em casa, o Vitória foi quem esteve mais perto de abrir o placar, se impondo tecnicamente e com superioridade no meio-campo. O principal jogador da Desportiva durante a primeira etapa foi justamente o goleiro, Alan Camilato, que fez pelo menos três boas defesas, todas em finalizações de cabeça de jogadores do Alvianil, que apostou em bolas aéreas para furar o bloqueio grená.>

Mas, no único arremate da Tiva nos primeiros tempo, aos 39 minutos, e justamente num cabeceio, saiu o gol que abriu o placar no Salvador Costa. Vinicius Baiano recebeu esquerda e achou um cruzamento preciso para João Guilherme. O camisa 9 testou firme contra o gol de Paulo Henrique que nada pôde fazer. 1 a 0 Desportiva.>

Porém, já no último minuto da primeira etapa, o Vitória finalmente acertou o que havia tentado por todo tanto tempo. Depois de uma jogada pela ponta direita, Foguete cruzou na pequena área e Tiago Moura venceu a marcava grená e, de cabeça, empatou a peleja. >

Na volta para o segundo tempo, o ritmo e clima do jogo não mudou, com diferença agora no equilíbrio técnico. Enquanto o Vitória terminou jogando melhor a primeira etapa mesmo terminando no empate, agora a Desportiva voltou a campo buscando o gol para carimbar o passaporte antecipadamente para a segunda fase da Copa ES.>

A melhor chance do segundo tempo foi do Vitória, depois que Elton Martins partiu em velocidade, driblou o goleiro grená que saiu do gol, mas finalizou mascado e Lucas Barbosa, que estava bem posicionado em cima da linha, tirou o que seria o desempate. No fim, tudo igual no clássico.>

