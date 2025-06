Copa ES

Técnico do Vitória, Soriano projeta clássico equilibrado contra a Desportiva

Treinador destaca preparação intensa, recuperação de atletas e briga pela liderança da Copa Espírito Santo

Classificado de forma antecipada para a próxima fase do Campeonato Capixaba, o Vitória entra em campo neste sábado (7), às 15h, diante da Desportiva Ferroviária, com um objetivo claro: manter a sequência positiva e buscar a melhor colocação possível antes do mata-mata. O confronto acontece no estádio Salvador Costa e vale muito mais que três pontos — é um clássico regional entre dois dos principais postulantes ao título que vale vaga na Série D 2026.>