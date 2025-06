Futebol

Governo do ES prevê apoio aos times capixabas que disputam competições nacionais

Projeto busca destinação de recursos financeiros que podem chegar a R$ 1,5 milhão

Publicado em 6 de junho de 2025 às 15:57

Partida entre Rio Branco e Porto Vitória pela final do Campeonato Capixava 2025 Crédito: Vitor Jubini

Texto feito por Sidney Magno Novo e Tiago Taam, do ge.globo>

O Governo do Espírito Santo apresentou, na terça-feira, um Projeto de Lei que busca apoiar financeiramente os clubes do futebol capixaba que disputam competições nacionais. Os investimentos podem chegar até R$ 1,5 milhão, para os times que representam o Estado em pelo menos uma das divisões do Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil.>

Após a apreciação do legislativo estadual, o projeto de lei vai passar por análise na comissão responsável e, posteriormente, será discutido e votado no plenário. Caso seja aprovado pela Assembleia Legislativa, retorna para a sanção do governador Renato Casagrande.>

"Estamos investindo forte no futebol capixaba. Construímos o novo Kleber Andrade, que se tornou o palco do futebol capixaba, firmamos parceria para que nossa TV Educativa transmita todos os jogos do futebol profissional no Espírito Santo e investimos recursos, principalmente através do Banestes, em nossos times. Mas, agora estamos enviando esse Projeto de Lei para que possamos padronizar os recursos para ajudar as equipes que disputam as competições nacionais", declarou o governador, em entrevista ao ge.globo.>

>

Sob o atual momento do futebol capixaba, que tem recebido a chegada de investidores, Renato Casagrande entende a necessidade de promover o esporte muito além do jogo. O governador já participou de reuniões com dirigentes de grandes clubes do Espírito Santo, como Rio Branco e Desportiva Ferroviária, e analisa o cenário de forma positiva, com possibilidade de crescimento e geração de receitas. >

"O futebol gera emprego, receita, oportunidades queremos ver nossos clubes cada vez mais profissionais e nas divisões maiores. Vamos seguir contribuindo para que possamos avançar ano a ano. Neste ano já estamos na torcida pelo Rio Branco e Porto Vitória consigam subir para a Série C", afirmou o governador.>

Quanto os clubes irão receber?

Classificação para a Copa do Brasil - até R$ 100 mil

Classificação para o Campeonato Brasileiro Série D - até R$ 500 mil

Classificação para o Campeonato Brasileiro Série C - até R$ 700 mil

Classificação para o Campeonato Brasileiro Série B - até R$ 1 milhão

Classificação para o Campeonato Brasileiro Série A - até R$ 1,5 milhão >

Porto Vitória e Rio Branco no Brasileirão Série D

Após conquistarem os títulos do Campeonato Capixaba e Copa Espírito Santo, em 2024, que deram a classificação para a Série D deste ano, Porto Vitória e Rio Branco têm protagonizado boa disputa no Grupo 6 da competição. Até o momento, no páreo contra paulistas, cariocas e mineiros, o Capa-Preta ocupa a vice-liderança, com 12 pontos conquistados. Enquanto isso, o Verdão da Capital está na sexta posição, mas a apenas dois pontos de entrar no G-4.>

A Série D do Brasileirão 2025 prossegue neste sábado com os jogos da oitava rodada do Grupo 6. Às 16h (de Brasília), o Porto Vitória volta a enfrentar o Boavista, desta vez no estádio Elcyr Resende, em Saquarema. Já o Rio Branco, que venceu o Pouso Alegre na última quarta-feira, vai à Baixada Fluminense enfrentar o Nova Iguaçu, no próximo sábado, dia 14, às 15h, no estádio Laranjão.>

