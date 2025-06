Prioridade

Vitoria Cup agrada Rodrigo Cesar, mas técnico garante foco da Desportiva na Copa ES

O treinador da Desportiva também frisou que ainda espera reforços para a segunda fase da competição

Vinícius Lima Estagiário / [email protected]

Publicado em 8 de junho de 2025 às 10:00

Rodrigo César, treinador da Desportiva Crédito: Desportiva Ferroviária

A Vitória Cup, torneio internacional envolvendo a Desportiva Ferroviária, Cruzeiro e dois times argentinos, foi anunciada a tarde da última sexta-feira (06). A competição acontece entre os dias 2 e 6 de julho, durante o intervalo para a Copa do Mundo de Clubes da Fifa. Porém, no meio disso, a bola rola também pela quartas de final da Copa ES, competição na qual a Tiva almeja vencer para garantir vaga na Série D de 2026. >

Segundo o calendário oficial da Federação de Futebol do Espírito Santo (FES), a previsão é de que os jogos de ida da fase mata-mata aconteçam no dia 5 de julho, um dia antes do segundo confronto da Desportiva na Vitoria Cup, contra o Defensa y Justicia, às 10h, no Engenheiro Araripe.>

Perguntado sobre o torneio e a chance de levar a marca da Locomotiva Grená para um contexto internacional, Rodrigo César disse que se agrada com a oportunidade. "A gente vê com bons olhos, a gente vai estar no meio da competição também, mas a gente vai ter uma folga para poder jogar esses dois jogos. É um torneio que vai trazer grandes equipes para o nosso Estado, a gente vai ter a oportunidade de estar contando em campo com eles, é muito bom isso", disse o técnico da Desportiva.>

Segundo Vinícius Domingues, diretor geral do clube, a ideia é negociar com o time adversário no confronto para realocar a data do jogo, pensando que a Vitoria Cup é uma competição que visa não valorizar só a Tiva, como todo o futebol capixaba. Já Rodrigo, que também foi questionado sobre o foco neste intervalo, foi enfático em dizer que a prioridade máxima é no duelo pela Copa Espírito Santo, e que a expectativa é de que também cheguem novas peças para compor o elenco>

>

"Nosso foco maior é a Copa ES, onde gente vai buscar o nosso melhor. E esperamos aí que a gente consiga mais dois, três reforços para estar melhorando a equipe, tanto para fazer esses jogos também, mas principalmente para o decorrer da Copa do Espírito Santo", concluiu o treinador grená. >

