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Futebol Capixaba

Com novo reforço, Rio Branco viaja para Cachoeiro para jogo da Série D

Capa-Preta enfrenta o Porto Vitória, neste sábado, pela terceira rodada do Grupo 6. Veja relacionados;
Sidney Magno

Sidney Magno

Publicado em 

02 mai 2025 às 13:42

Publicado em 02 de Maio de 2025 às 13:42

Cláudio Vitor, goleiro do Rio Branco
Cláudio Vitor, goleiro do Rio Branco Crédito: Wagner Chaló/Rio Branco SAF
A delegação do Rio Branco viajou no início da tarde desta sexta-feira (02), para Cachoeiro de Itapemirim, onde enfrenta o Porto Vitória no Estádio Sumaré às 15h30 deste sábado (03), pela terceira rodada do Grupo 6 do Campeonato Brasileiro Série D 2025. Para a partida, o técnico Rodrigo Fonseca relacionou 22 jogadores.
A novidade entre os relacionados é o goleiro Cláudio Vitor, novo reforço do Rio Branco para a sequência da temporada. Aos 24 anos, rondoniense foi profissionalizado pelo Avaí e também defendeu Paraná Clube, Hope Internacional, Santa Rosa e Metropolitano. Na partida da Copa ES, na terça (29), o goleiro ficou no banco de reservas.
Dois atletas importantes não viajaram: o goleiro André Luiz, que atuou no meio de semana pela Copa Espírito Santo, sofreu uma lesão no joelho e o volante Carlinhos, que também enfrentou o Serra, na terça, será poupado após sentir um desconforto no joelho.

Veja os relacionados

  • Goleiros: Neguete e Cláudio Vitor;
  • Laterais: Théo Kruger, João Paulo, Dudu e Cayo Tenório;
  • Zagueiros: Gustavo Carbonieri, Matheus Castelo, Darlan e Diego Guerra;
  • Volantes: Romarinho, Bruno Silva, Júnior Dindê, Marcos Júnior e Emerson Martins;
  • Meias: Ricardinho e Nenê Bonilha;
  • Atacantes: Maranhão, Luiz Fernando, Braga, Jacó, Vitor Leque e Diego Fernandes.

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