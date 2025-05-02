Com novo reforço, Rio Branco viaja para Cachoeiro para jogo da Série D

Cláudio Vitor, goleiro do Rio Branco Crédito: Wagner Chaló/Rio Branco SAF

A delegação do Rio Branco viajou no início da tarde desta sexta-feira (02), para Cachoeiro de Itapemirim, onde enfrenta o Porto Vitória no Estádio Sumaré às 15h30 deste sábado (03), pela terceira rodada do Grupo 6 do Campeonato Brasileiro Série D 2025. Para a partida, o técnico Rodrigo Fonseca relacionou 22 jogadores.

A novidade entre os relacionados é o goleiro Cláudio Vitor, novo reforço do Rio Branco para a sequência da temporada. Aos 24 anos, rondoniense foi profissionalizado pelo Avaí e também defendeu Paraná Clube, Hope Internacional, Santa Rosa e Metropolitano. Na partida da Copa ES, na terça (29), o goleiro ficou no banco de reservas.

Dois atletas importantes não viajaram: o goleiro André Luiz, que atuou no meio de semana pela Copa Espírito Santo, sofreu uma lesão no joelho e o volante Carlinhos, que também enfrentou o Serra, na terça, será poupado após sentir um desconforto no joelho.

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