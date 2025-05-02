Joia capixaba assina com o Atlético-MG e contrato tem multa milionária

Zagueiro Pedro Xavier assinou um vínculo de três anos com o Atlético-MG Crédito: Atlético-MG/Divulgação

O futebol do Espírito Santo segue se apresentando ao mundo como um celeiro de talentos. E mais uma joia capixaba acaba de assinar seu primeiro contrato com um clube profissional. Trata-se de do zagueiro Pedro Xavier, 16 anos, que fechou com o Atlético-MG.

De acordo com informações do Ge.Globo, o vínculo de Pedro com o Atlético-MG é de três anos, com multa rescisória de 60 milhões de euros para o exterior.

“Assinei meu primeiro contrato profissional com o Atlético-MG. Mais um sonho realizado. Agradeço a Deus, minha família, e a todos os envolvidos que me ajudaram a chegar aqui. Agradeço ao clube: obrigado por tudo”, publicou o jovem defensor em suas redes sociais.



Natural de Cachoeiro de Itapemirim, na Região Sul do Espírito Santo, o defensor foi descoberto pelo clube mineiro quando ainda tinha 13 anos. Pedro já chamava a atenção no Grêmio de Santo Agostinho. No Galo desde outubro de 2021, são mais de três anos na base, e agora finalmente um contrato de profissional.



Destaque em Cachoeiro de Itapemirim

Marcos Xavier, diretor de futebol do Grêmio Santo Agostinho, onde Pedro teve as primeiras oportunidades em Cachoeiro, relembra com orgulho o início da trajetória do jovem no clube. "O Pedro chegou aqui com apenas 9 anos, vindo do projeto do Bandeira, com o Romildo. Na época, precisávamos de um goleiro e ele entrou nessa posição. Ganhou uma bolsa, começou a treinar com a gente. Mas logo percebemos o potencial dele: canhoto, alto, com bom passe", relata.



A mudança de posição foi um ponto de virada na carreira do atleta. "Conversei com o técnico da categoria, o Santos, e sugeri testá-lo como zagueiro, já que estávamos com deficiência na posição. Ele topou na hora, e deu certo. O Pedro se destacou no sub-13 e, na avaliação do Bahia, foi aprovado de cara", conta Xavier.

Aos 14 anos, o jovem já recebia salário e demonstrava amadurecimento dentro e fora de campo. “Ele sempre foi muito focado, dedicado, não faltava a treino. Era obediente taticamente, fazia o que a gente pedia. Desde cedo sabíamos que ele tinha potencial pra chegar longe.” Ressaltou o diretor.

Marcos Xavier, Pedro Xavier e o captador do Atlético MG, Monteiro Crédito: Marcos Xavier