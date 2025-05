Futebol Capixaba

Rio Branco espera jogo equilibrado em reencontro com o Porto Vitória

Rodrigo Fonseca e Bruno Silva enxergam confronto como decisivo para este começo de competição nacional

Vinícius Lima

Publicado em 30 de abril de 2025 às 18:15

Rodrigo Fonseca e Bruno Silva, do Rio Branco Crédito: Vinícius Lima

O Rio Branco segue nos treinamentos com foco na Série D do Campeonato Brasileiro e, desta vez, vai jogar contra o conterrâneo Porto Vitória, reeditando a final do Capixabão 2025. O Capa-Preta e o Verdão da Capital se encontram na tarde deste sábado (2), no Estádio Sumaré, em Cachoeiro de Itapemirim, pela terceira rodada da quarta divisão do Brasileirão. >

Em entrevista coletiva, o técnico do Brancão, Rodrigo Fonseca, e o capitão Bruno Silva, falaram sobre a preparação do time e como esperam que será o reencontro com o adversário da grande decisão do Estadual.>

"A preparação vem sendo muito boa, dando uma minutagem para os atletas que precisam na Copa ES, e deixando o grupo mais competitivo, forte, para quando forem chamados eles correspondam à altura daquilo que nós estamos precisando. O Porto fez as contratações que eles achavam necessário para reforçar seu elenco, porém, eu tenho que me preocupar com o Rio Branco. As peças que chegaram também nos ajudaram muito, e hoje estamos buscando a melhor forma desses atletas para que eles possam nos ajudar cada vez mais", disse Rodrigo.>

Este ano, foram três jogos entre o Rio Branco e Porto, em um retrospecto muito equilibrado. Os clubes se enfrentaram pela primeira vez em 2025 na fase de pontos corridos do estadual, em um empate por 1 a 1, com gols de Maranhão e Patrick. Depois disso, se encontraram na final do Campeonato Capixaba, onde o Porto venceu o jogo de ida por 1 a 0, mas sofreu a virada no placar agregado depois do Capa-Preta vencer o confronto decisivo por 2 a 0, com gols de Bruno Silva e Jacó.>

>

"O Porto tem um grande treinador, um grande elenco, e uma grande equipe. A final já passou, a gente já virou a chave, mas foi um grande jogo, deu muito trabalho para a gente, sabemos os pontos fortes, vamos procurar neutralizar, e a nossa equipe está com força máxima", disse Bruno Silva.>

O volante capa-preta também comentou sobre os reforços e como o elenco melhorou desde a final do Capixabão. "Só o Matheus que saiu. Os outros que chegaram, e os que jogaram o Estadual estão aqui, mas na reserva. Quer dizer então que o nível subiu. Acho que quem chegou acrescentou muito, elevou o nível. Como o Rodrigo fala, um grupo que tem muitos jogadores de qualidade, e vamos aproveitar isso da melhor maneira possível", concluiu.>

Campanha

O Rio Branco vem de vitória na Série D, depois de bater o Boa Vista por 2 a 0, pela segunda rodada do Grupo 6. Estes foram os primeiros três pontos do clube no Campeonato Brasileiro, e volta à Sumaré com o objetivo de conquistar o segundo triunfo consecutivo, em uma briga direta com o Porto para subir à zona de classificação. O Brancão tem a mesma pontuação do Maricá e Água Santa, mas, pelos critérios de desempate, aparece fora do G-4, na quinta colocação. Portuguesa e Pouso Alegre somam quatro pontos e lideram a chave.>

Sobre a importância de vencer a segunda partida no torneio, Rodrigo comentou: "Se você buscar dentro da Série D, poucas equipes venceram as duas. Não mostra um equilíbrio eminente, um equilíbrio muito forte nessa competição, que sempre foi dessa maneira e dificilmente vai mudar. Então nós temos que estar preparados, colocar o nosso jogo. É lógico que um resultado positivo agora diante do Porto nos coloca numa condição muito boa, de segundo, terceiro, para que a gente possa buscar essa colocação e se manter até o final", enfatizou o comandante.>

