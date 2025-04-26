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Porto Vitória empata fora de casa com o Pouso Alegre pela Série D

Lucas Xavier e Ravanelli marcaram os dois gols da partida ainda nos primeiros seis minutos do duelo disputado no Manduzão

Publicado em 26 de Abril de 2025 às 19:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 abr 2025 às 19:34
Porto Vitória e Pouso Alegre empataram em 1 a 1 pela Série D do Campeonato Brasileiro
Porto Vitória e Pouso Alegre empataram em 1 a 1 pela Série D do Campeonato Brasileiro Crédito: Pouso Alegre/Divulgação
Pouso Alegre-MG e Porto Vitória fizeram o último jogo da segunda rodada do Grupo 6 do Campeonato Brasileiro Série D 2025. No fim da tarde deste sábado (26), mineiros e capixabas ficaram no empate em 1 a 1, no estádio Manduzão, no Sul de Minas Gerais. Lucas Xavier abriu o placar para o Verdão e Ravanelli empatou para o Pousão. 
O Pouso Alegre, com o empate em casa, chega aos quatro pontos e divide a liderança com a Portuguesa. Já o Porto Vitória soma o seu segundo ponto, após um novo resultado de 1 a 1. O time capixaba aparece na sexta colocação. As equipes volta a campo no próximo final de semana com os jogos da terceira rodada do Grupo 6. No sábado (3), às 15h30 (de Brasília), o Porto Vitória enfrenta o Rio Branco, no estádio Sumaré, em Cachoeiro de Itapemirim. Mais tarde, às 16h, o Pouso Alegre visita o Boavista, no Elcyr Resende, em Saquarema.

O Jogo

Os dois gols da partida saíram nos seis primeiros minutos de bola rolando. O Porto Vitória saiu na frente, aos três, após um erro da defesa do Pouso Alegre. Willians Santana finalizou, o goleiro Pablo deu o rebote e Lucas Xavier marcou. 
Logo aos seis minutos, o time da casa chegou ao empate e contou com uma ajuda da defesa adversária. No lance, o zagueiro Willian Rocha errou um passe na saída de bola e o meia-atacante Ravanelli acertou um belo chute da entrada da área. O Pousão ainda tentou buscar a virada durante toda a partida, mas o time capixaba segurou o resultado.

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