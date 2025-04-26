Rio Branco vence o Boavista pela Série D do Campeonato Brasileiro

O Rio Branco venceu a primeira pelo Campeonato Brasileiro Série D 2025. Em Cachoeiro de Itapemirim, Região Sul do Espírito Santo, o Capa-Preta superou o Boavista, por 2 a 0, no estádio Sumaré, na tarde deste sábado (26). Os gols vieram do banco, marcados por Maranhão e Nenê Bonilha, que garantiram os três pontos em jogo válido pelo Grupo 6 da competição.
Após perder na rodada de estreia, o Rio Branco se recupera e vence o Boavista, para sair das últimas posições. Agora, o Capa-Preta chega aos 3 pontos e ocupa a quarta colocação. Enquanto isso, o Boavista segue com um ponto, na sétima e antepenúltima posição na tabela.
O Jogo
A etapa inicial terminou sem gols. No entanto, não faltaram oportunidades para isso. O Rio Branco foi melhor e empilhou oportunidades até os 30 minutos iniciais. Em má fase, o centroavante Diego Fernandes chegou a perder quatro chances de abrir o placar, uma destas na pequena área. Do outro lado, o Boavista começou a se recuperar na parte final, principalmente com os avanços de Robson Luiz. Na melhor chance do Verdão, Cayo Tenório evitou o gol, em chute de Mascarenhas.
Diferente do primeiro tempo, a etapa final foi marcada por equilíbrio e menos oportunidades criadas. O Boavista cresceu no jogo e passou a ameaçar mais. No entanto, o ímpeto do Verdão foi superado após as substituições realizadas pelo Rio Branco. Aos 35 minutos, Jacó foi lançado por Marcos Júnior e encontrou Maranhão, que abriu o placar. No final, Nenê Bonilha completou o placar, com um chute de fora da área, para tranquilizar o torcedor capa-preta.