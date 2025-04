Derrota

Rio Branco perde para o Maricá em estreia na Série D do Brasileiro 2025

Capa-Preta sofreu um gol logo no início da partida, não conseguiu buscar o empate e viu o time carioca sacramentar o resultado na segunda etapa

O Rio Branco estreou na Série D com derrota para o Maricá. (Wagner Chaló/ Rio Branco)

Não foi a estreia dos sonhos do Rio Branco na Série D do Campeonato Brasileiro 2025. O Capa-Preta perdeu para o Maricá por 2 a 0, no Estádio Municipal João Saldanha, durante a tarde deste sábado (19). Café e Clisman marcaram os gols da vitória do Tsunami na primeira partida da história do clube na competição.

Com o triunfo na rodada de estreia, o Maricá passa a liderar o Grupo 6. Enquanto isso, o Rio Branco ocupa a lanterna, já que foi a única equipe da chave a perder, até o momento. As duas equipes voltam aos gramados no sábado (26), pela segunda rodada da competição. O Tsunami vai enfrentar a Portuguesa, às 17h, no Canindé, em São Paulo. Enquanto isso, o Capa-Preta será mandante, contra o Boavista, às 15h30, no estádio do Sumaré, em Cachoeiro de Itapemirim. Vale lembrar que o Kleber Andrade estará recebendo um show nesta data, impedindo a realização da partida do time alvinegro.

O Jogo

Na primeira partida da história do Maricá na Série D, o Tsunami saiu em vantagem no tempo inicial. Logo aos 2 minutos, Café fez boa jogada pela direita, passou por três marcadores e finalizou no canto de Neguete, que não defendeu o chute. Após sair em desvantagem, o Rio Branco passou a controlar o jogo, mas não encontrou espaços. Ainda assim, Théo e Júnior Dindê tiraram o suspiro do torcedor, que quase viu o empate. Enquanto isso, os mandantes exploram os contra-ataques para ampliar o placar.

Após o intervalo, o técnico Rodrigo Fonseca preparou duas mudanças para tentar empatar o jogo. Do outro lado, porém, o professor Reinaldo também planejou uma alteração e aumentou a vantagem para o Maricá. Aos 4 minutos, Café novamente fez grande jogada e cruzou rasteiro na pequena área. A bola cortou toda a zaga capa-preta, que não afastou e viu Clisman completar para as redes e ampliar. Em seguida, o Rio Branco buscou mais o ataque, mas sofreu nos contragolpes, apesar do resultado ter sido mantido.

