Porto Vitória empata com o Nova Iguaçu em estreia na Série D do Brasileiro

Verdão saiu na frente, mas viu o rival alcançar a igualdade no placar nos minutos finais da partida, que aconteceu no Sumaré, em Cachoeiro de Itapemirim

Porto Vitória e Nova Iguaçu empataram em 1 a 1 pela Série D do Campeonato Brasileiro. (André Luiz / Avision Comunicação)

Porto Vitória e Nova Iguaçu estrearam com empate no Campeonato Brasileiro Série D 2025. Na tarde chuvosa deste sábado (19), no estádio Sumaré, em Cachoeiro de Itapemirim, Região Sul do Espírito Santo, os times ficaram no 1 a 1. No segundo tempo, Elton Martins abriu o placar para o time capixaba, mas Lucas Cruz deixou tudo igual no jogo do Grupo 6.

O Campeonato Brasileiro Série D 2025 prossegue no próximo final de semana com os jogos da segunda rodada do Grupo 6. No sábado (26), às 16h (de Brasília), o Nova Iguaçu recebe o Água Santa, no estádio Jânio Moraes, o Laranjão, na Baixada Fluminense. Mais tarde, às 17h, o Porto Vitória visita o Pouso Alegre no Municipal Irmão Gino Maria Rossi, o Manduzão, localizado na cidade do Sul de Minas Gerais.

O Jogo

No primeiro tempo, o Nova Iguaçu teve mais a posse de bola - 66% contra 34% do Porto Vitória -, mas não conseguiu transformar o domínio em gols. Por outro lado, o time capixaba era mais objetivo e criou as duas principais chances da etapa inicial, com Athirson e Xavier. Porém, em ambas, os jogadores finalizaram as jogadas de forma equivocada.

Na volta do intervalo, apesar da chuva, o jogo melhorou. Nos primeiros 10 minutos, o Porto Vitória criou duas boas chances, defendidas pelo goleiro Lucas Maticoli. Aos 18, o Nova Iguaçu chegou a balançar as redes, o gol de Xandinho foi anulado por impedimento. Nove minutos depois, o gol do Verdão valeu, em um chute cruzado de Elton Martins. A Laranja Mecânica começou a reação em um chute de Andrey, que acertou o travessão. O empate era uma questão de tempo e chegou aos 43, em um lindo chute de fora da área de Lucas Cruz, que pegou um efeito e venceu Aydhan.

