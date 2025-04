Estreia

Saiba onde assistir Maricá x Rio Branco pela Série D do Brasileiro

Embalado pelo título capixaba e com reforços, Capa-Preta encara o time carioca neste sábado (19), às 16 horas

Partida entre Rio Branco e Porto Vitória pela final do Campeonato Capixava de . (Vitor Jubini)

Maricá e Rio Branco se enfrentam, neste sábado (19), às 16h (de Brasília), no estádio João Saldanha, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, no jogo da primeira rodada do Grupo 6 do Campeonato Brasileiro Série D 2025. O ge.globo acompanha a partida em tempo real.

A Maricá TV transmitiria o jogo ao vivo e com imagens pelo YouTube, mas foi impedida. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) publicou um ofício na manhã deste sábado (19) proibindo todos os clubes na disputa da Série D em transmitir suas partidas em seus canais oficiais. A entidade alegou que ainda negocia os direitos de transmissão da competição.

O Tsunami e o Capa-Preta estão na mesma forte chave formada por Boavista, Nova Iguaçu, Porto Vitória, Pouso Alegre, Água Santa e Portuguesa. Nesta primeira fase, os times se enfrentam dentro do grupo, em turno e returno (14 jogos para cada equipe). Os quatro mais bem classificados avançam para a segunda fase, quando começa o mata-mata. A partir desta fase, a competição é decidida em jogos de ida e volta. Os futuros semifinalistas garantem o acesso para a Série C do Brasileirão em 2026.

Este ano, o Maricá estará disputando a Série D do Brasileirão pela primeira vez em sua história. O Tsunami é treinado pelo ex-atacante Reinaldo, que brilhou pelo Flamengo e São Paulo na primeira década deste século. O técnico está no comando da equipe desde 2023 e conquistou os títulos da Copa Rio e do Campeonato Carioca A2. Para a competição, o Maricá manteve grande parte do elenco do Estadual e ainda se reforçou com seis jogadores, entre eles o goleiro Júlio César, o volante Matheus Lira e o meia Marcelo.

O Rio Branco chega para a disputa da sua quinta Série D do Brasileirão. Em meio à decisão do Campeonato Capixaba, no qual se sagrou bicampeão, o Capa-Preta se reforçou e trouxe o zagueiro Diego Guerra, ex-Tombense, e a dupla do Brasiliense Marcos Júnior (volante) e Nenê Bonilha (meia). Após o título Estadual, o Brancão perdeu o seu principal jogador, o atacante Matheus Costa, que foi para o Volta Redonda, mas trouxe Vitor Leque (atacante) e Carlinhos (volante). Dos remanescentes, destaques para os experientes Bruno Silva, Neguete e Maranhão.

Onde Acompanhar

O ge.globo acompanha a partida em tempo real;

Rádio ES Hoje

A Maricá FC TV transmite ao vivo no YouTube

Escalações

Maricá: Para o jogo de estreia do Maricá, na Série D, o técnico Reinaldo deve manter a base do time que disputou o Campeonato Carioca. As novidades devem ficar por conta dos reforços que chegaram para o Brasileirão. O volante Matheus Lira e o atacante Rafael Lucas, o Café, provavelmente ganharão uma chance de começar o jogando.





Possível escalação: Dida; Magno Nunes, Sandro Silva, João Victor e Rafael Carioca; Matheus Lira, Vinicius, Walber e Hugo Borges; Café e Jefferson Tavares. Técnico: Reinaldo





Rio Branco: O técnico Rodrigo Fonseca viajou para o Rio de Janeiro com 21 jogadores. As ausências são o zagueiro Darlan e o volante Romarinho, que se encontram lesionados. Para o jogo contra o Maricá, o treinador deve manter a estrutura do time que há duas semanas se sagrou bicampeão capixaba. As novidades na equipe titular devem ficar por contra de Diego Guerra, Marcos Júnior e Vitor Leque, que chegaram recentemente ao Capa-Preta.





Possível escalação: Neguete; Cayo Tenório, Matheus Castelo, Diego Guerra (Gustavo Carbonieri) e Theo Kruger; Júnior Dindê, Marcos Júnior (Carlinhos) e Bruno Silva; Maranhão, Diego Fernandes e Vitor Leque. Técnico: Rodrigo Fonseca

