Atropelamento

Vitinho brilha e Desportiva goleia o Rio Branco pela Copa ES

Com a vitória e os demais resultados da quarta rodada, a Desportiva chega aos sete pontos ganhos e sobe para a terceira colocação da competição

A Desportiva goleou o Rio Branco por 4 a 0 no Clássico Preto-Grená, válido pela 4° rodada da Copa Espírito Santo. Na noite desta terça-feira (13), no estádio Engenheiro Araripe, em Cariacica. O destaque da partida foi o atacante Vitinho Souza, que marcou três gols. João Paulo assinalou o outro gol da Locomotiva. >

Com a vitória e os demais resultados da quarta rodada, a Desportiva chega aos sete pontos ganhos e sobe para a terceira colocação da Copa ES. O Rio Branco, com a primeira derrota, cai para a sexta posição. O time grená volta a campo na próxima sexta-feira (16) para enfrentar o Serra pela Copa ES. Já o Capa-Preta vai até Diadema, em São Paulo, enfrentar o Água Santa, pela 5° rodada da Série D.>

O jogo

A Desportiva começou o clássico de forma avassaladora. Logo aos 30 segundos, o meia João Paulo recebeu um passe do zagueiro Lucas Barbosa, e finalizou certeiro no canto de Neguet, abrindo o placar para a Desportiva. Aos 10 minutos, a noite histórica do camisa 10 Grená, Vitinho, estava começando a se desenhar. O atacante acertou uma finalização de rara felicidade no ângulo direito e comemorou provocando o ex-clube, no qual teve passagem apagada no Capixabão 2025.>