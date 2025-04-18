Copa ES 2025 começa neste final de semana e vale vaga para Série D

Desportiva Ferroviária x Vitória Crédito: Henrique Montovanelli/FES

Duas semanas após o término do Campeonato Capixaba, chegou o momento da Copa Espírito Santo 2025. O torneio, que vale vaga para a Série D do Brasileirão, tem início neste sábado (19), com a participação de 11 times, das séries A e B do Estadual.

Quais times vão jogar a Copa Espírito Santo 2025?

A participação na Copa Espírito Santo 2025 estava aberta apenas aos clubes que estão jogando a Série A do Campeonato Estadual e para os que se comprometeram a disputar a Série B, que acontece no segundo semestre. Da Elite estão Porto Vitória (atual campeão), Vitória (atual vice), Capixaba, Desportiva Ferroviária, Rio Branco, Rio Branco-VN, Real Noroeste e Vilavelhense. Da segunda tem apenas Linhares, Sport e Serra.

Quem são os maiores campeões da Copa ES?

Na história da Copa Espírito Santo, que teve início em 2003, Vitória e Real Noroeste são os maiores campeões. Os times já levantaram a taça em quatro oportunidades cada. O Estrela do Norte aparece na sequência com três títulos e Desportiva Ferroviária tem dois.

Vitória-ES, campeão da Copa Espírito Santo 2022 Crédito: Foto: Vitor Nicchio/ge.globo

Como chegam as equipes para a Copa ES 2025?

O Porto Vitória, atual campeão, terá que conciliar a Copa Espírito Santo com a disputa da Série D. É provável que o Verdão utilize os jogadores que não serão aproveitados nos jogos da semana do Brasileirão, mesclados com atletas do sub-20. O Rio Branco está na mesma situação que o Porto, mas mais confortável. Bicampeão capixaba, o Capa-Preta garantiu o calendário cheio para 2026 e a Copa ES será um laboratório para o clube.

Semifinalistas do Campeonato Capixaba, os tradicionais Vitória e Desportiva Ferroviária aparecem como os favoritos na briga pelo título. As duas equipes mantiveram os seus respectivos treinadores, Rafael Soriano e Rodrigo César, e se reforçaram. O Alvianil trouxe o trio Pepeu, Jorge Mendes e Roberto Júnior, e a Tiva contratou a dupla João Paulo e Rosinho.

João Paulo, meia da Desportiva Ferroviária Crédito: Foto: Laila Pecorari

Capixaba, Rio Branco-VN, Real Noroeste e Vilavelhense, que também disputaram o Campeonato Capixaba também optaram pela manutenção de parte do elenco. O Tubarão é o único que terá um novo treinador. Giuliano Pariz saiu após o Estadual e o clube anunciou a volta de Max Sandro, campeão invicto da Série B do ano passado.

Os outros três times estão estreando na temporada 2025. Na Segunda Divisão, Linhares,, Sport e Serra montaram as suas equipes para jogar a Copa ES e a Série B, na sequência. Campeão da Copa ES em 2023, o Cobra-Coral vem com o treinador Vitor Torrezani. O Tigre continua sob o comando de Fabrício Rodrigues, deste 2019. Já a Coruja terá Renan Favarato como o seu treinador na competição.

Fórmula de disputa da Copa ES

Na primeira fase, todos os 11 times se enfrentam em turno único e os oito melhores avançam para o mata-mata. As quartas de final e as semifinais serão disputadas em jogos de ida e volta, com mando de campo da segunda partida para a equipe que teve melhor campanha na primeira fase. Não haverá vantagem no resultado. Por isso, em caso de empate na soma dos placares, a disputa vai para os pênaltis. A final acontecerá em jogo único, preferencialmente no estádio estadual Kleber Andrade, com operação da FES e renda para os finalistas.

Mata-mata da Copa ES terá o uso do VAR Light

Todas as partidas do mata-mata contarão com o sistema de árbitro de vídeo (VAR Light), custeado pela FES. A entidade também vai arcar novamente com despesas de taxas de arbitragem e quadro móvel de todos os jogos do campeonato.

Copa ES vale vaga para a Série D