Porto Vitória vence a primeira na Série D e Chagas diz que placar poderia ser maior

Time capixaba derrotou o Água Santa, por 2 a 0, no jogo da quarta rodada do Grupo 6

Publicado em 13 de maio de 2025 às 09:46

Rodrigo Chagas fala sobre primeira vitória do Porto Vitória na Série D 2025 Crédito: Vinícius Lima

O Porto Vitória voltou a jogar no Kleber Andrade, no último sábado, e conquistou a primeira vitória no Campeonato Brasileiro Série D 2025. O time do técnico Rodrigo Chagas derrotou o Água Santa, por 2 a 0, no jogo da quarta rodada do Grupo 6. >

Na primeira etapa, o time paulista foi quem teve mais a posse de bola, porém, em nenhum momento levou perigo ao goleiro Aydhan. Nem mesmo nos inúmeros erros de saída de bola do Porto Vitória. Por outro lado, foi o Verdão da Capital quem conseguiu abrir o placar, com o atacante Alison Ribeiro, aos 30 minutos. O treinador Rodrigo Chagas admite que a sua equipe respeitou demais o Netuno, até o momento do primeiro gol.>

"Acredito que, até o momento do gol, a gente respeitou muito o Águas Santa. Eles estavam realmente tendo domínio, principalmente no meio de campo. Nós não estávamos tendo encaixe na marcação e gerando espaço para que tivessem algumas infiltrações. Depois do gol, eu não tenho dúvida que deu aquela acalmada nos ânimos. A gente conseguiu construir melhor, conseguiu trabalhar melhor a bola. E isso fez com que a gente se encontrasse no jogo e pudesse ter confiança", declarou o treinador.>

A etapa final começou com um lance polêmico, no segundo gol do Porto. A arbitragem ficou na dúvida se a finalização do atacante Lucas Xavier havia cruzado a linha, mas, no fim, o lance foi validado e o time capixaba abriu 2 a 0 no marcador. A decisão do árbitro revoltou o time do Água Santa, que sentiu o gol e cedeu espaços para o Porto, que empilhou chances desperdiçadas. O técnico Rodrigo Chagas comemorou o resultado e pontuou que o Verdão poderia ter feito um placar maior.>

"No jogo contra o Rio Banco, o nosso time não merecia perder. Fizemos uma boa partida, mas faz parte. Nesse jogo, contra o Água Santa, encaramos um adversário muito bom, tecnicamente, e com boa qualidade na construção. A gente entendia que esse era o momento que a luz já começava a acender para se aproximar do bloco da frente. Então, acho que a gente fez um ótimo jogo, que poderia ter sido mais do que os 2 a 0, porque desperdiçamos inúmeras oportunidades", concluiu.>

Com a vitória sobre o Água Santa e os demais resultados da quarta rodada do Grupo 6, o Porto Vitória aparece na sexta colocação, com cinco pontos ganhos. A Portuguesa é a líder, com sete pontos. A Série D do Brasileirão 2025 prossegue no sábado (17) com os jogos da quinta rodada. Às 17h (de Brasília), no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, o Porto Vitória recebe a Portuguesa. >

