Futebol

Veja onde comprar ingressos para jogos da Desportiva e do Cruzeiro na Vitoria Cup

Preços e locais de venda para Desportiva x Estudiantes e Cruzeiro x Defensa y Justicia foram anunciados

A Desportiva Ferroviária enfrenta o Estudiantes pela Vitória Cup 2025, jogo que marca a primeira rodada do torneio amistoso internacional. A partida acontece no dia 02 de julho, às 20h, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Já o Cruzeiro enfrenta o Defensa y Justicia no dia seguinte, 03 de julho, também às 20h no Klebão. Os ingressos para as partidas já estão à venda de forma online on-line.>