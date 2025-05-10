Futebol Capixaba

Rio Branco perde para a Portuguesa e deixa a liderança do Grupo A6

Com a derrota, o Capa-Preta agora ocupa a quarta colocação da chave
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mai 2025 às 19:06

Publicado em 10 de Maio de 2025 às 19:06

Rio Branco perde para a Portuguesa, na Série D
Rio Branco perde para a Portuguesa, na Série D Crédito: Matheus Tahan/Rio Branco
O Rio Branco entrou em campo pela terceira rodada da Série D, neste sábado (10), no duelo contra Portuguesa, jogo que valia a permanência da liderança capa-preta do Grupo A6 da Série D do Campeonato Brasileiro. No confronto, melhor para a equipe paulista que, no Estádio Canindé, venceu por 2 a 1. Cristiano marcou pela Lusa duas vezes, enquanto Luiz Fernando descontou pelo Brancão.
Em uma partida equilibrada e sob muita chuva, o Rio Branco não conseguiu pontuar fora de casa e caiu para a quarta osição do grupo, perdendo a sequência de 2 vitórias consecutivas pela Quarta Divisão do campeoanato.

Sobre o jogo

O Rio Branco chegou ao Estádio Canindé com o objetivo de pontuar e parmanecer como primeiro colocado do grupo. O cofronto começou e terminou com equilíbrio na primeira etapa. Com ambas as equipes explorando os lançamentos, quem saiu na frente foi a Portuguesa, aos 9 minutos. Após quase sofrer um gol, o time paulista sai na frente em uma jogada que se iniciou na saída de bola. Matheus Leal recebeu na meia-lua e encontrou o camisa 10 rubro-verde, Cristiano, que finalizou cruzado. Neguete chegou a tocar na bola, que explodiu na trave antes de entrar.
Luiz Fernando chegou a empatar, mas o auxiliar marcou impedimento do atacante e a Lusa seguiu à frente no placar. No entanto, cinco minutos depois, aos 36 do primeiro tempo, o 1 a 1 saiu justamente com Luiz Fernando, que, desta vez, pôde comemorar o gol. Matheus Castelo lançou ao ataque e Diego Fernandes venceu a disputa aérea. O rebote ficou com o camisa 26, que dominou, cortou a marcação e finalizou cruzado, sem chances para o goleiro Bruno Bertinato. Este foi primeiro gol dele pela Série D.
O gol de desempate da Lusa veio de pênalti, aos 32 minutos do segundo tempo. Lohan recebeu em profundidade e Darlan caiu nas costas do centroavante, até derrubar o atacante rubro-verde. Para desafogar, o camisa dez encheu o pé e finalizou forte, no meio do gol, deslocando Neguete e levando a Portuguesa à liderança do grupo.

Situação na tabela e próximos jogos

Com a derrota, o Capa-Preta perdeu a liderança do Grupo A6, e caiu para a quarta colocação, com 6 pontos. Na próxima rodada, às 17h do sábado (17), enfrenta o Água Santa, no Distrital do Inamar, em Diadema, na região do ABC Paulista.

