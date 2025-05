Futebol

Espírito Santo FC é vendido e a passa a se chamar Gálatas EC em negociação milionária

Antigo Santão foi vendido a um grupo empresarial e será realocado ao município de Barra de São Francisco

Publicado em 8 de maio de 2025 às 16:13

Gálatas EC escudo Crédito: Gálatas EC

Texto feito por Tiago Taam, para o ge.globo>

O antigo Espírito Santo FC, antes gerido pelo empresário Rogério Salume, foi vendido ao grupo empresarial Brand Sports, na última semana. Agora, o clube que já disputou final de Campeonato Capixaba e Série D tem o nome trocado para Gálatas Esporte Clube e se estabelece em Barra de São Francisco. Os valores da negociação não foram divulgados, por existir um comum acordo, previsto em contrato de confidencialidade que se estende pelos próximos 12 meses. Porém, a informação é de que a negociação ultrapassa o R$ 1 milhão.>

A ideia inicial era fundar uma instituição 'do zero', no entanto, os custos operacionais mudaram o rumo do projeto. Desde a temporada passada, o grupo empresarial já havia conversado com alguns clubes para a compra ser realizada, até ter o entendimento que as negociações com o empresário Rogério Salume, antigo proprietário do Espírito Santo FC. A grande inspiração do clube é o Retrô, time pernambucano que conquistou o acesso para a Série C, em 2024.>

Com os documentos assinados, o Gálatas tem o compromisso verbal de disputar o Campeonato Capixaba Série B 2025. O clube pretende anunciar o técnico nos próximos dias e, atualmente, realiza reunião com três nomes para comandar a equipe. >

>

De acordo com o empresário Wander Gadita, o orçamento inicial será reduzido, mas há a intenção de formar um time competitivo, com mescla de experiência e juventude. Uma das filosofias de trabalho do clube é a formação de atletas no Espírito Santo. No mês de junho, será realizada uma seletiva com jovens de Barra de São Francisco.>

A identidade do clube

O nome Gálatas Esporte Clube, segundo Wander Gadita, recebeu indicação após pesquisa realizada pelo grupo Brand Sports, da qual tinha foco em evitar nome de cidade e ganhar projeção nacional e internacional, fugindo do tradicional. Dentre os três nomes que chegaram ao processo final, Gálatas foi o escolhido. Apesar do grupo de investidores se classificar como cristão, o empresário nega que exista inspiração bíblica.>

Nesta semana, a fornecedora capixaba Dalla Sports firmou um acordo com o Gálatas e será a primeira marca a desenhar a camisa do clube. O uniforme primário oficial terá as cores azul, vermelha e branca, com divisória central, em degradê, com calção e meião de cor azul escura. >

Em contato com a prefeitura de Barra de São Francisco, o prefeito Enivaldo dos Anjos aceitou realizar uma parceria com o Gálatas, para que o estádio Joaquim Alves de Souza, disponível para 5 mil lugares, seja a nova casa do Leão. A diretoria do clube irá identificar o estádio como a Toca do Leão. As parcerias com a prefeitura de Barra de São Francisco são o alvo principal do empresário Wander Gadita. É de interesse do Gálatas construir um Centro de Treinamento, em terreno cedido pelo município, com investimento em torno de R$ 15 a 20 milhões.>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta