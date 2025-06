Futebol

Jacó e Diego Fernandes são destaque na evolução do Rio Branco na Série D

Nos últimos cinco jogos, a média de gols da dupla está acima de um por partida

Publicado em 13 de junho de 2025 às 18:37

Jacó e Diego Fernandes comemoram boa fase do Rio Branco Crédito: Wagner Chaló/Rio Branco

O Rio Branco sofreu com a eficiência ofensiva durante toda a temporada 2025. No entanto, o crescimento da dupla de centroavantes, nos últimos cinco jogos, é evidente e tem ajudado a equipe no Campeonato Brasileiro Série D e na Copa Espírito Santo. Antes criticados, Diego Fernandes e Jacó se tornaram jogadores importantes na sequência.>

No início do ano, após um início ruim de Jacó na posição de centroavante do Rio Branco, a SAF foi ao mercado da bola para buscar uma alternativa. O nome contratado veio de um jogador que se destacou na temporada 2024, que pouco durou no Espírito Santo: Diego Fernandes.>

Pelo Nova Venécia, Diego Fernandes mostrou serviço e marcou seis gols em dez partidas. O destaque fez o atacante rumar ao futebol mineiro, mas logo voltou às terras capixabas para jogar no Rio Branco. As primeiras partidas não agradaram tanto e o primeiro gol veio no terceiro jogo. Porém, o grande momento do jogador acontece nesta Série D. Em oito jogos pela competição nacional, o camisa 19 balançou as redes por quatro vezes, sendo três destas nos últimos cinco jogos. >

Na concorrência pela posição, Jacó marcou o gol mais importante do ano, no título do Campeonato Capixaba 2025. Mesmo assim, as críticas seguiam, o que ocasionou em cenário pesado contra o Serra, pela Copa ES, quando foi expulso. Porém, em meio à pressão, o camisa nove descobriu um amuleto que vai ajudando o Rio Branco-ES sem Diego Fernandes: a baliza do Kleber Andrade próxima a BR-262. Por lá, foram quatro gols marcados, sendo três destes nos últimos cinco jogos.>

>

Contra o Pouso Alegre, o Capa-Preta venceu na Série D com gols da dupla Diego Fernandes e Jacó. "Só Deus e os nossos companheiros sabem o tanto que eu e ele trabalhamos juntos. Quando acabam os treinamentos, nós vamos finalizar e às vezes ficamos até sozinhos. A gente trabalha muito para chegar esses momentos e conseguirmos fazer os gols. É parceria. A gente forma uma família, dentro e fora de campo. Se Deus abençoar, vamos continuar assim", disse Diego Fernandes, sobre Jacó.>

Números de Jacó e Diego Fernandes nas últimas 5 partidas

6 gols (Ambos dividem a estatística com três cada)

1 assistência (Diego Fernandes)

Jacó marcou todos os gols nos acréscimos (45', 46' e 50' do segundo tempo)

Todas as vezes que Diego Fernandes marcou, o Rio Branco venceu

No apagar das luzes, Jacó evitou a derrota em duas partidas (contra Vitória e Porto Vitória) >

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta