Futebol Capixaba

Engenheiro Araripe se torna patrimônio cultural material do Espírito Santo

Agora depende apenas da sanção do governador para transformar estádio da Desportiva Ferroviária

Publicado em 12 de junho de 2025 às 18:32

Esádio da Crédito: Vitor Jubini

Próximo de completar 60 anos de fundação, o estádio Engenheiro Araripe, da Desportiva Ferroviária, está perto de se tornar patrimônio cultural material do Estado do Espírito Santo. Na terça-feira, em sessão ordinária realizada na Assembleia Legislativa, foi aprovado um projeto de lei que valoriza a história da casa da Locomotiva Grená.>

De acordo com o texto original, o patrimônio cultural material abrangeria o campo de futebol, as arquibancadas, a parte de trás do estádio (usada como área de treinamento) e a arquibancada que abriga o Complexo Municipal Educacional Público Eliezer Batista.>

Inaugurado em 1966, o Engenheiro Araripe foi palco de jogos históricos da Desportiva Ferroviária, em todas as divisões do Campeonato Brasileiro, recebeu craques como Zico, Rivelino, Roberto Dinamite e até Ronaldo Fenômeno, em 1996, na única vez que a Seleção Brasileira esteve no Espírito Santo.>

A deputada Janete de Sá, autora do projeto de lei, comemorou a aprovação e destacou a relevância do Engenheiro Araripe para o Estado. "A votação favorável dificulta algumas atitudes que podem ser tomadas contra o Engenheiro Araripe. A lei facilita que o estádio se mantenha como um estádio, que é uma praça de esportes, uma praça de cultura, de entretenimento, de lazer, que é o que ele vem fazendo durante toda a sua existência", declarou a deputada, em entrevista ao ge.globo.>

>

Aprovado na Assembleia Legislativa, o Projeto de Lei agora vai passar por uma análise na Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo e nas secretarias de Estado de Esportes e Cultura. Caso receba o parecer positivo, será sancionado pelo Governador Renato Casagrande. A deputada Janete de Sá revela que vai se encontrar com o chefe do executivo para debater o projeto e acredita na sanção.>

"Nós vamos estar fazendo gestões junto ao governador. Inclusive, estarei conversando pessoalmente com ele para que sancione essa importante lei. É uma forma de preservar o estádio", concluiu.>

O patrimônio cultural material é um conjunto de bens físicos que compõem o patrimônio histórico-cultural de um estado ou um país. Estes bens podem ser tangíveis e incluem obras de arte, monumentos, cidades, prédios, conjuntos arquitetônicos, parques naturais, sítios arqueológicos, entre outros. O patrimônio cultural material tem um valor histórico, cultural e social que faz com que a sua preservação seja um interesse do país.>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta