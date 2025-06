Futebol

Sem gols, Rio Branco empata com Vilavelhense pela Copa ES

Capa-Preta utiliza equipe sub-20 para poupar time principal que está disputando a Série D

Publicado em 11 de junho de 2025 às 18:00

Vilavelhense x Rio Branco, pela Copa Espírito Santo Crédito: Wagner Chaló/Rio Branco SAF)

Rio Branco e Vilavelhense empataram no jogo de encerramento da oitava rodada da Copa Espírito Santo 2025. Na tarde desta quarta-feira, no estádio Gil Bernardes, as duas equipes na saíram do 0 a 0. Mais uma vez, o Capa-Preta utilizou a sua equipe sub-20, com apenas três jogadores profissionais, para poupar o time principal que está disputando a Série D.>

Com o resultado desta quarta-feira e o fim da oitava rodada, o Rio Brancoperde uma posição e aparece em sexto, com 10 pontos ganhos. O Vilavelhense, que tem seis, está na 10ª colocação e fora da zona de classificação.>

O jogo

Mesmo diante de um gramado completamente irregular, Vilavelhense e Rio Branco fizeram um primeiro disputado e com oportunidades de gols. Com mais posse de bola, o Capa-Preta ficou mais perto de abrir o marcador, ao acertar o travessão duas vezes, em finalizações de Heytor e Ryan Rocha. O Vila também teve a a sua chance, mas o goleiro Cláudio Vitor evitou o gol do colombiano Montaño.>

Na etapa final, o Vilavelhense foi quem ficou mais perto da vitória. O time do técnico Zé Humberto teve três chances de abrir o marcador, mas desperdiçou. Na melhor delas, o colombiano Montaño deviou uma bola na pequena área e o goleiro Cláudio Vitor salvou o Rio Branco. O Capa-Preta errou muito no segundo tempo e apenas equilibrou as ações quando o técnico Anthoni Santoro mexeu na equipe. No único lance de perigo do Brancão, Heytor concluiu de cabeça, para fora, um cruzamento da direita.>

>

Próximos jogos

A Copa Espírito Santo 2025 prossegue no final de semana com os jogos da nona rodada da primeira fase. No domingo (15), às 10h, o Vilavelhense enfrenta o Serra, no Gil Bernarde, em Vila Velha. O Rio Branco volta a campo apenas na próxima quarta-feira (18), quando pega o Real Noroeste, no Kleber Andrade, em Cariacica. >

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta