Fim do sonho

Rio Branco empata com Inter de Limeira e é eliminado da Série D

Capa-Preta não conseguiu a reação após perder o primeiro jogo no Kleber Andrade

Publicado em 23 de agosto de 2025 às 18:12

Capixabas seguram a Inter, mas derrota no jogo de ida define a eliminação nas oitavas de final Crédito: José Augusto/ Rio Branco

O sonho do Rio Branco de conquistar o acesso inédito à Série C chegou ao fim neste sábado (23). No estádio Major José Levy Sobrinho, o Limeirão, em Limeira (SP), o Capa-Preta ficou no 0 a 0 com a Inter de Limeira, resultado que, somado à derrota por 1 a 0 no Kleber Andrade, no jogo de ida, selou a eliminação do time capixaba nas oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro.

O jogo

A partida começou em ritmo estudado. Empurrada pela torcida, a Inter de Limeira tentou se impor com posse de bola, mas encontrou dificuldades para furar a marcação bem postada do Rio Branco. A equipe capixaba, por sua vez, buscou explorar contra-ataques em velocidade, mas pecou no último passe. As chances de maior perigo ficaram restritas a finalizações de fora da área, que pararam em boas intervenções dos goleiros.

Na volta do intervalo, o técnico Rodrigo Fonseca adiantou a equipe do Rio Branco, que precisava de pelo menos um gol para levar a decisão aos pênaltis. A melhor oportunidade veio em chute de fora da área, defendido por Saulo, goleiro da Inter. Os paulistas responderam em contra-ataques, com Miguel Bianconi e Lucas Douglas levando perigo, mas sem eficácia na conclusão. Nos minutos finais, o time capixaba insistiu, porém a defesa da Inter se manteve sólida até o apito final.

Eliminação amarga

O Capa-Preta agora volta as atenções para a preparação da temporada 2026.

