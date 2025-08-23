Veja datas, horários e transmissões dos jogos das quartas da Libertadores

Publicado em 23 de agosto de 2025 às 08:47
A Conmebol divulgou as datas, horários e transmissões dos jogos de ida e volta das quartas de final da Libertadores. Os jogos de ida serão disputados entre os dias 16 e 18 de setembro. Entre os brasileiros, o Palmeiras jogará na quarta-feira, e São Paulo e Flamengo entrarão em campo na quinta-feira. Os duelos de volta ocorrerão entre 23 e 25 de setembro. Os dias da semana serão os mesmos da ida para todas as equipes.
Palmeiras x River Plate será o jogo transmitido pela Globo, na TV aberta, além de passar na ESPN e no Disney+. Flamengo x Estudiantes terá transmissão feita pela ESPN e Disney+, enquanto São Paulo x LDU terá exclusividade do Paramount+. A divisão se aplica aos duelos de ida e volta.
Jogos de ida
Jogos de volta
