Vitória vai manter base do time campeão da Copa ES para a temporada 2026

No ano que vem o Alvianil de Bento Ferreira vai jogar a Série D do Brasileirão

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 17:28

Vitória comemora título da COpa ES contra o POrto Vitória no Kléber Andrade Crédito: Vitor Jubini

Campeão da Copa Espírito Santo, o Vitória terá calendário cheio na temporada 2026. O Alvianil vai jogar a Série D do Brasileirão, o Campeonato Capixaba e defender o título da Copa ES. Para o ano que vem, o clube de Bento Ferreira irá manter a espinha dorsal do time vencedor.

De acordo com o gerente de futebol Tiago Feydit, o Vitória tem 14 jogadores em seu elenco, com contratos até o fim da Série D do ano que vem. São eles: os goleiros Paulo Henrique Júnior Vernier; os laterais Foguete e Thiago Magatão, o zagueiro Abuda; os volantes Gualberto, Jonata Pé de Pato e Thiago Ramos; Carlos Vitor e João Paulo; e os atacantes Cezini, Tony Ribeiro e Felipe Quieza.

Dessa lista, apenas João Paulo foi o único que não esteve no time campeão da Copa ES. No primeiro semestre, o meia jogou no Manauara, do Amazonas, e disputou a Copa Espírito Santo pela Desportiva Ferroviária, onde foi eleito para a seleção da competição.

Parceria com o Serra

Após o título da Copa Espírito Santo, a temporada 2025 acabou para o Vitória. No intuito de manter parte do elenco em atividade, o Alvianil emprestou oito dos seus jogadores (Foguete, Magatão, Pé de Pato, Abuda, Carlos Vitor, Thiago Ramos, Cezini e Tony) para o Serra, que está disputando a Série B do Campeonato Capixaba. Presidente do Conselho Deliberativo do clube, Antônio Perovano afirmou os empréstimos também servem para o ajudar o clube serrano a lutar pelo acesso.

"Todos os jogadores emprestados para o Serra têm compromisso com o Vitória até o ano que vem. Uns até maio e outros até o mês de outubro. Falei com o Ervínio (Ferreira), presidente do Serra, que ele está com um equipe muito boa. Estamos fazendo o possível para ajudá-lo a reerguer o Serra para que possa voltar do lugar de onde não deveria ter saído", declarou o dirigente, em entrevista ao ge.globo.

Além dos oito jogadores que estão no Serra, o Vitória também emprestou o goleiro Paulo Henrique ao Forte FC, que também está jogando a Série B do Estadual.

