Rio Branco promete postura ofensiva em duelo decisivo contra a Inter de Limeira

Técnico Rodrigo Fonseca e capitão Bruno Silva destacam postura aguerrida e confiança do elenco para reverter placar contra o time paulista

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 18:36

Rio Branco mantém confiança para duelo decisivo contra a Inter de Limeira Crédito: Rio Branco/Divulgação

A vida do Rio Branco na Série D do Campeonato Brasileiro estará em jogo no próximo sábado (16), quando o clube capa-preta enfrenta a Inter de Limeira, no Limeirão, às 16h. Apesar da derrota por 1 a 0 no primeiro confronto e da dificuldade enfrentada com um jogador a menos, o elenco Capa-preta demonstra otimismo em buscar a classificação fora de casa.

Na coletiva concedida na manhã desta quarta-feira (20), o técnico Rodrigo Fonseca reforçou a confiança do Rio Branco para o jogo de volta, em que o clube precisa da vitória por dois ou mais gols de diferença, ou vencer pelo vantagem mínima e se classificar na disputa de pênaltis.

"O último jogo, mesmo com a expulsão, nos deixa esperançosos pela entrega da equipe. Soubemos nos comportar tanto defensiva quanto ofensivamente. Infelizmente, não fizemos o gol de empate, mas mostrou que temos condições de buscar o resultado em Limeira", disse o treinador.

Como estratégia para a partida de Volta, Fonseca definiu que o time não deve mudar sua forma de atuar, já que precisa fazer o resultado. "Nossa postura vai ser a mesma. O elenco sente o resultado adverso, claro, mas sabe que tem condições de reverter. Jogamos praticamente 90 minutos com um jogador a menos e, em nenhum momento, a equipe se acovardou. Tivemos personalidade para atacar e criar oportunidades, mesmo que não tenham se convertido em gols", afirmou.

Bruno Silva confia no retrospecto do Brancão

Capitão do Rio Branco, o volante Bruno Silva lembra que essa não é a primeira vez em que o Capa-Preta fica em desvantagem na temporada. Na final do Capixabão, o Brancão perdeu o jogo de ida para o Porto Vitória, mas conseguiu reverter o placar agregado no segundo jogo e faturou o título estadual. É dessa situação que o jogador busca uma referência.

"Estamos nos preparando para fazer uma grande partida lá. Não é novidade sairmos atrás do placar, foi assim no Capixabão. A equipe é acostumada a grandes jogos, temos jogadores que assumem a responsabilidade. Vamos respeitar a Inter, mas sabemos que só depende da gente. Com humildade, vamos conseguir nosso objetivo, afirmou.

