Série D

Rio Branco perde para a Inter de Limeira no jogo de ida das oitavas

Capa-Preta agora vai ter que correr atrás do prejuízo fora de casa

Vinícius Lima Estagiário / [email protected]

Publicado em 16 de agosto de 2025 às 19:00

Jogo do Rio Branco (ES) contra o Inter de Limeira (SP) Crédito: Ricardo Medeiros

O Rio Branco perdeu o jogo de ida das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro para a Inter de Limeira. O jogo, que aconteceu no Kleber Andrade na tarde deste sábado (16), terminou em 1 a 0 para a equipe paulista e, agora, o time capa-preta sai em desvantagem para a partida da volta, no próximo final de semana.

Com um cartão vermelho para o zagueiro Diego Guerra aos 12 minutos da primeira etapa, a derrota pelo placar mínimo saiu de bom tamanho para o Rio Branco, que sofreu muito com a inferioridade numérica e voltou a ser derrotado depois de uma sequência de 9 jogos de invencibilidade.

O jogo

Jogando em casa, o Rio Branco impôs o seu ritmo nos minutos iniciais, subindo as linhas e marcando a Inter de Limeira ainda no campo ofensivo. Porém, aos 12 minutos, em uma falha defensiva coletiva, o atacante da Inter partiu em velocidade depois de receber o tiro de meta e foi derrubado por Diego Guerra na entrada da grande área. O zagueiro capa-preta recebeu o cartão vermelho.

Na sequência, o Brancão mudou a postura e passou a se defender e apostar em jogadas de velocidade no contra-ataque, sem sucesso. A Inter de Limeira passou a controlar a partida e tomar as rédeas do jogo, mantendo a posse de bola e minando o time da casa.

Já aos 38 da primeira etapa, o VAR chamou o árbitro para conferir possível penalidade máxima de Vitor Leque em cima de Antônio Gabriel. Depois da revisão, foi assinalado pênalti para a Inter, que não desperdiçou. Lucas Douglas converteu, batendo no canto direito do goleiro para estufar as redes e colocar o clube paulista à frente no placar.

Na volta para o segundo tempo, pressão inicial do time visitante, que obrigou Fernando Henrique a fazer boas defesas e segurar o resultado. Depois dos primeiros 15 minutos da segunda etapa, o jogo ficou mais equilibrado e, mesmo com um homem a menos, o Rio Branco passou a subir as linhas e atacar mais, mas não conseguiu chegar ao empate em casa.

O Rio Branco volta a campo no próximo sábado (23), às 16h, no Limeirão, casa da Inter, para a partida de volta das oitavas de final da Quarta Divisão, e joga unicamente pela vitória para seguir na busca pelo acesso à Série C do Campeonato Brasileiro.

