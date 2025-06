Desafio

Prosperidade enfrenta o Mixto-MT na Copa do Brasil Feminina

Nenhum clube capixaba chegou à terceira fase, em toda a história do torneio

Publicado em 11 de junho de 2025 às 14:27

O Prosperidade entre em campo às 19h desta quarta-feira (11), pela segunda fase da Copa do Brasil Feminina 2025. Após eliminar o Operário FC, em Cuiabá, o time capixaba enfrenta o Mixto-MT, também mato-grossense para tentar algo jamais feito: classificar o Espírito Santo para a terceira fase da competição.>

Este ano, o Prosperidade está disputando pela primeira vez a edição feminina da Copa do Brasil. O clube abriu as portas para o futebol feminino em 2017 e já recebeu rápida resposta nos gramados. Após cinco vice-campeonatos, o Prospê finalmente levantou o tão sonhado título estadual. A conquista levou o alvirrubro a levantar voos nacionais.>

Durante a primeira partida de sua história na Copa do Brasil, a classificação emocionante deixou dois nomes marcados na história do clube: Bruna Victória e Camila Curty. Craque do time, a camisa 10 marcou um golaço de fora da área, que colocou o Prosperidade em vantagem. A classificação foi confirmada apenas no fim da partida, aos 45 minutos do segundo tempo, quando a goleira Camila defendeu uma cobrança de pênalti. >

"Marcar o gol da classificação foi uma alegria imensa, tanto para mim quanto para a minha equipe. A gente já vinha buscando essa vitória no decorrer da partida. No final, ainda tivemos a defesa do pênalti, que a Camila fez, que nos motivou ainda mais", disse Bruna ao ge.globo.>

Agora, o Prosperidade quer se tornar o primeiro capixaba a se classificar à terceira fase da Copa do Brasil Feminina. O tabu jamais quebrado não intimida Bruna e a equipe alvirrubra, mas serve para motivar as donas da casa. A um dia do confronto decisivo, a camisa dez do Prospê exaltou a união do grupo para colocar o nome do clube ainda mais na história da competição.>

"A gente tem treinado bastante pra esse confronto de amanhã. Não vai ser fácil, mas estamos tranquilas para fazer um grande jogo e entrar novamente para a história. Estamos muito unidas e conversando bastante para marcar o nome do Espírito Santo na competição", concluiu a meia.>

Todas as participações das equipes capixabas na Copa do Brasil

2007: Desportiva Capixaba (eliminada na primeira fase)

Desportiva Capixaba (eliminada na primeira fase) 2008: Desportiva Capixaba (eliminada na primeira fase)

Desportiva Capixaba (eliminada na primeira fase) 2009: Desportiva Capixaba (eliminada na primeira fase)

Desportiva Capixaba (eliminada na primeira fase) 2010: Vila Nova-ES (eliminada na primeira fase)

Vila Nova-ES (eliminada na primeira fase) 2011: Colatina (eliminada na primeira fase)

Colatina (eliminada na primeira fase) 2012: Comercial-ES (eliminada na primeira fase)

Comercial-ES (eliminada na primeira fase) 2013: Comercial-ES (eliminada na primeira fase)

Comercial-ES (eliminada na primeira fase) 2014: Comercial-ES (eliminada na primeira fase)

Comercial-ES (eliminada na primeira fase) 2015: Comercial-ES (eliminada na primeira fase)

Comercial-ES (eliminada na primeira fase) 2016: Vila Nova-ES (eliminada na segunda fase)

Vila Nova-ES (eliminada na segunda fase) Entre 2017 e 2024 a competição não foi disputada

