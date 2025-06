Futebol

Estatísticas mostram as chances de classificação do Rio Branco na Série D

Capa-Preta é vice-líder do Grupo 6, a seis rodadas do fim da primeira fase

Publicado em 10 de junho de 2025 às 16:18

Rio Branco vence o Pouso Alegre por 2 a 0, na Sére D Crédito: Vitor Jubini

Com a vitória de 3 a 0 sobre o Pouso Alegre, o Rio Branco encerrou a oitava rodada na vice-liderança do Grupo 6 do Campeonato Brasileiro Série D 2025. Agora faltam apenas seis jogos para a definição dos quatro classificados da chave para o mata-mata. Mas afinal, qual o cenário para o Brancão avançar de fase?>

De acordo com o site de estatística Chance de Gol, o Rio Branco possui 68% de probabilidade de se classificar para a próxima fase da Série D do Brasileirão. Com 12 pontos, o time de Rodrigo Fonseca tem três jogos restantes como visitantes (Nova Iguaçu, Boavista e Porto Vitória) e outros três como mandantes (Água Santa, Portuguesa e Maricá).>

No primeiro turno, contra os mesmos adversários, o Capa-Preta somou nove pontos, o que seriam suficientes para a chances de classificação subirem para 80%. Segundo o site, para o Rio Branco garantir a vaga, sem depender de nenhum outro resultado, precisaria chegar aos 25 pontos - quatro vitórias e um empate nas quatro partidas que restam.>

O Grupo 6 tem a Portuguesa como líder isolada, com 17 pontos ganhos. O Rio Branco é o vice, com 12. Três times tem 11 pontos, mas nos critérios de desempate de saldo de gol, Maricá, Porto Vitória e Águas Santa ocupam a terceira, quarta e quinta posições, respectivamente. Pouso Alegre tem 10, Nova Iguaçu, nove, e o Boavista é o lanterna, com oito pontos. Ao final da 14ª rodada, apenas os quatro primeiros classificados avançam para o mata-mata.>

O Rio Branco volta a campo no sábado, contra o Nova Iguaçu, pela nona rodada do Grupo 6, da Série D do Brasileirão. O jogo está marcado para as 15h (de Brasília), no estádio Laranjão, na Baixada Fluminense. O ge.globo acompanha em Tempo Real! >

