Porto Vitória valoriza retorno financeiro com Natan e reitera foco na base

Propretário do Verdão, Vinícius Coelho já negocia contrato de outros jogadores da base com clubes mineiros

Publicado em 10 de junho de 2025 às 13:18

Zagueiro Natan em ação pelo Betis na partida contra o Sevilla, pelo Campeonato Espanhol Crédito: Foto: Jose Luis Contreras/ DAX Images/ NurPhoto via Getty Images

Com a confirmação da venda do zagueiro capixaba Natan ao Real Betis, da Espanha, o Porto Vitória comemora mais um resultado positivo de seu trabalho com as categorias de base. O clube vai receber cerca de R$ 1,1 milhão, graças ao mecanismo de solidariedade da FIFA, já que foi o time formador do atleta. >

O valor é referente à negociação de aproximadamente 9 milhões de euros (R$ 57,8 milhões) entre Napoli e Betis, com o clube espanhol exercendo a opção de compra do defensor.>

O proprietário do Porto Vitória, Vinícius Coelho, celebrou o retorno financeiro e reforçou a prioridade do clube no desenvolvimento de atletas da base.>

“O investimento na base é o nosso foco. O Porto Vitória trabalha da iniciação até o sub-20, revelando atletas. Hoje estou em Belo Horizonte para apresentar três contratos no Cruzeiro. Já trouxemos um atleta para o América Mineiro este ano. É aquela sementinha que vamos plantando e esses clubes vão projetando. Sabemos que é muito difícil, mas de 100, sai um. E isso traz um resultado para o clube e o atleta é projetado” Vinícius Coelho Proprietário do Porto Vitória

Segundo Coelho, o clube já está em negociação com times mineiros para novos contratos envolvendo atletas formados no Porto Vitória. >

Do Porto Vitória ao Betis

Natan iniciou sua trajetória no futebol justamente no Porto Vitória. Foi lá que deu os primeiros passos antes de chamar a atenção de grandes clubes nacionais. Depois, destacou-se nas categorias de base e no profissional do Flamengo, onde se firmou como promessa do futebol brasileiro. >

Após passagem marcante pelo Red Bull Bragantino, o zagueiro se transferiu para o Napoli, da Itália, em 2023. Embora com poucas oportunidades em campo, fez parte do elenco campeão italiano da temporada.>

Agora, aos 24 anos, Natan reforça o sistema defensivo do Real Betis, da Espanha. Ele será o segundo brasileiro no atual elenco, ao lado do lateral-esquerdo Abner.>

