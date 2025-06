Futebol

Tudo o que você precisa saber sobre Nova Iguaçu x Rio Branco, pela Série D

Veja onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo da nona rodada da Série D do Brasileirão 2025.

Publicado em 13 de junho de 2025 às 18:58

Rio Branco perde em casa para o Nova Iguaçu Crédito: Wagner Chaló/Rio Branco

Nova Iguaçu e Rio Branco se enfrentam, neste sábado, às 15h (de Brasília), no estádio Jânio Moraes, na Baixada Fluminense, no jogo da nona rodada do Grupo 6 do Campeonato Brasileiro Série D 2025. O Nova Iguaçu tem 9 pontos conquistados e ocupa a penúltima colocação da tabela. Enquanto isso, o Rio Branco visita a Baixada Fluminense com 12 pontos e na vice-liderança, atrás apenas da Portuguesa.>

Diferentemente do final do primeiro turno, quando a Laranja Mecânica parecia que iria engrenar na competição, o segundo turno não começou bem. O Nova Iguaçu está há três jogos sem vencer. O momento de dúvidas começou contra a Portuguesa, líder do grupo, que resultou em um empate e uma derrota. Da última vez que a Baixada Fluminense comemorou uma vitória, foi justamente contra o adversário capixaba, fora de casa.>

O Rio Branco quer aproveitar a fase de pressão, que está virada para o lado adversário. No entanto, o Capa-Preta não se anima apenas com o cenário que pode enfrentar. Durante a última rodada, os comandados de Rodrigo Fonseca venceram o Pouso Alegre, no Kleber Andrade, pela maior diferença de gols do Grupo 6. O triunfo, somado às combinações de resultados, colocou o time na vice-liderança. Para se afastar da concorrência de fora do G-4, o time alvinegro planeja triunfar.>

Onde acompanhar

Brancão TV transmitem ao vivo, em vídeo, no YouTube

Rádio ES Hoje

O ge.globo acompanha a partida em Tempo Real

Prováveis escalações

Com o apoio da torcida, o professor Carlos Vitor terá problemas para escalar o Nova Iguaçu. Desde a partida contra a Portuguesa, que terminou em derrota, a Laranja Mecânica planeja soluções para os desfalques de Xandinho e Sidney. Tanto o atacante quanto o volante cumprem suspensão, por cartão vermelho e três amarelos, respectivamente. Por isso, o mais indicado é que entrem como titulares Jorge Pedra e Andrey Dias.>

Provável escalação: Lucas Maticoli; Guilherme Silva, Renan Arantes, Matheus Matias e Arthur Neves; Fernandinho, Jorge Pedra e Igor Guilherme; Andrey Dias, Lucas Cruz e Thomasel. Técnico: Carlos Vitor>

Quem está fora: Xandinho (suspensão), Sidney (suspensão), Mayron (lesionado) e Yan (lesionado).>

Durante a última partida, o Capa-Preta fez sua melhor atuação coletiva em oito rodadas no Grupo 6. Os três gols marcados significaram pouco, perto do controle de jogo que os capixabas tiveram. Com três zagueiros, a expectativa é de que haja novamente uma defesa sólida e muita velocidade pelas laterais de ataque. Portanto, o mais indicado é que Rodrigo Fonseca deve repetir a escalação e o esquema tático em relação ao último jogo.>

Provável escalação: Fernando Henrique; Matheus Castelo, Diego Guerra e Darlan; Cayo Tenório, Romarinho, Bruno Silva e Maranhão; Luiz Fernando, Diego Fernandes e Vitor Leque. Técnico: Rodrigo Fonseca>

Quem está fora: André Luiz (lesionado), Emerson Martins (lesionado) e Carlinhos (lesionado).

>

