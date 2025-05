Futebol Capixaba

Técnico do Rio Branco diz que foi prejudicado pela arbitragem, em derrota para Portuguesa

Pênalti marcado no fim da partida deu a vitória à Lusa, contra o Capa-Preta, no Canindé

12 de maio de 2025

Rodrigo Fonseca elogia atuação do Rio Branco, apesar de derrota pela Série D Crédito: Matheus Tahan/Rio Branco

O Rio Branco não é mais o líder do Grupo 6 do Campeonato Brasileiro Série D 2025. No Canindé, o time capa-preta perdeu para a Portuguesa, por 2 a 1, após pênalti cometido por Darlan, que teve a marcação contestada pela comissão técnica, na tarde deste sábado.>

Após bom desempenho do Rio Branco, principalmente no primeiro tempo, a equipe capa-preta praticamente selava o empate no Canindé, considerado um bom resultado internamente. Porém, aos 30 minutos do segundo tempo, Lohan caiu na área, em disputa com Darlan, e o árbitro Daniel Alejandro marcou pênalti para a equipe lusitana. Na cobrança, Cristiano deu a vitória ao rubro-verde. Para Rodrigo Fonseca, a penalidade foi marcada de forma precipitada, o que resultou em fortes críticas ao juiz.>

"Infelizmente, um lance totalmente discutível deu a vitória para a Portuguesa. O Darlan e o atleta (Lohan) estavam em pé, mas o árbitro já estava marcando pênalti. Então é muito complicado, não sei se foi tendencioso ou apenas ruim, mas isso acabou nos prejudicando", disse Rodrigo Fonseca, em entrevista coletiva após o jogo.>

O pênalti cometido por Darlan, em cima de Lohan, tirou a paciência de Rodrigo Fonseca. O comandante não concordou com a marcação da arbitragem, e acredita que a Portuguesa tenha sido beneficiada por uma penalidade apitada de forma incorreta. Além do lance principal, o técnico ainda entende que o gol anulado no primeiro tempo, não deveria ter o impedimento assinalado, além de reclamar de uma possível expulsão, em falta não marcada em Vitor Leque.

"O Darlan estava no lance do pênalti, cobriu o passe e fez o jogador ir para fora, mas, infelizmente, o árbitro viu um pênalti que só ele viu. Nenhum atleta imaginou que seria marcado. O árbitro só faltou comemorar o gol da Portuguesa. Isso nos deixa triste, porque você trabalha muito, é prejudicado e o cara ainda sai rindo. O Leque foi agredido nas costas, era lance para expulsão, ele nem deu nada. Infelizmente, ele é o dono da vitória. Se existe um vencedor hoje, foi o árbitro. E o nosso gol não estava em impedimento. Eu vi", disparou o comandante após o término da partida.>

Após a derrota frente à Lusa, o Rio Branco dá seguimento à preparação em mais um duelo realizado em São Paulo. Na segunda rodada consecutiva no estado, o Capa-Preta irá enfrentar o Água Santa para buscar uma recuperação. Com o resultado deste final de semana, a liderança escapou e o Brancão caiu para a quarta posição, com seis pontos, ainda na zona de classificação à segunda fase.>

