Confirmado

Carlo Ancelotti é anunciado como novo técnico da Seleção Brasileira

Após meses de especulação, CBF oficializa Carlo Ancelotti como novo técnico da Seleção Brasileira, que comandará a equipe até a Copa do Mundo de 2026

Considerado o técnico mais vitorioso do futebol mundial, Ancelotti chega com a missão de recolocar o Brasil no topo do cenário internacional. Ele comandará a equipe até a Copa do Mundo de 2026 e já estará à frente da Seleção nos dois próximos jogos das Eliminatórias, contra Equador e Paraguai, no próximo mês.>