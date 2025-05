Confia torcedor?

Veja o que o Botafogo precisa fazer para avançar ao mata-mata da Libertadores

Atual campeão do torneio, o Glorioso precisa vencer Estudiantes e Universidad de Chile no Nilton Santos para seguir vivo na competição

O Botafogo chega às duas últimas rodadas da fase de grupos da Libertadores 2025 em situação delicada. Atual campeão da competição, o Alvinegro soma duas vitórias , ambas sobre o Carabobo , lanterna do grupo, e duas derrotas. Logo, precisa reagir em confrontos diretos contra Estudiantes e Universidad de Chile, ambos no Estádio Nilton Santos. >

O que o Botafogo precisa para se classificar na Libertadores?

Com seis pontos, o Glorioso ocupa a terceira colocação no Grupo A. Estudiantes lidera com nove pontos, enquanto a Universidad de Chile aparece em segundo, com sete. A boa notícia é que o time carioca ainda depende apenas de si para avançar às oitavas de final. >