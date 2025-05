Libertadores

Flamengo leva empate do Central Córdoba e mantém alerta da eliminação

O Rubro-Negro permanece na terceira colocação do Grupo C e vai precisar correr atrás do prejuízo se quiser manter vivo suas chances de classificação

Publicado em 7 de maio de 2025 às 23:50

Arrascaeta marcou para o Flamengo, mas não foi suficiente para o time vencer o Central Córdoba Crédito: Adriano Fontes/Flamengo

O Flamengo iniciou bem, fez gol logo cedo com Arrascaeta e teve o domínio do primeiro tempo. No entanto, o ímpeto desmoronou na etapa final, o Central Córdoba empatou e o 1 a 1 complicou a vida do time carioca no Grupo C da Libertadores, na noite desta quarta-feira (7). Verón marcou para os argentinos. >

O Flamengo foi aos cinco pontos, três a menos que a líder LDU e que o Central Córdoba, em segundo pelos critérios de desempate. O Deportivo Táchira é o lanterna com zero ponto. Restam duas rodadas e o Flamengo pega LDU e Táchira no Maracanã. O Flamengo agora vira a chave para o Campeonato Brasileiro, onde busca retomar a liderança. Neste sábado, a equipe recebe o Bahia, no Maracanã.>

O Jogo

O Flamengo começou o jogo organizado. No meio, Gerson e Arrascaeta estavam inspirados e foi numa trama entre eles que o time visitante abriu o placar. Após o 1 a 0, a equipe seguiu com uma boa postura e poderia ter ampliado. No fim, porém, após uma bobeada de Pulgar, quase sofreu o empate e foi salvo pelo goleiro Rossi, que fez uma defesaça.

De uma maneira inesperada, o Flamengo voltou de uma forma defensiva para o segundo tempo e cometendo muitos erros. O Central Córdoba passou a ter mais posse de bola e a ameaçar mais, principalmente com o ponta Angulo, em noite inspirada. E foi justamente ele que iniciou a jogada do empate e também a do pênalti que depois foi anulado pelo VAR.>

Como o empate não era ruim para o time da casa, os argentinos baixaram a guarda depois do 1 a 1, mas o Flamengo seguiu sem inspiração para buscar a vitória. O resultado complica a vida do clube na competição.>

