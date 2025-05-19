Reforço para a Copa ES, Rosiel faz seu primeiro gol com a camisa da Desportiva

Rosiel, da Desportiva Ferroviária Crédito: Foto: TVE Espírito Santo

A Desportiva Ferroviária conquistou mais uma vitória, na abertura da quinta rodada da Copa Espírito Santo 2025, quando derrotou o Serra, por 2 a 0 , no Robertão. Reforço para a competição, o atacante Rosiel marcou o seu primeiro gol com a camisa grená.

O jogador chegou em Jardim América após o Campeonato Capixaba, quando defendeu o Jaguaré. Apesar do rebaixamento do seu ex-clube, Rosiel foi um dos destaques da equipe, ao lado do atacante Rael, que também tem uma história na Locomotiva Grená.

Na Copa Espírito Santo, atuando pela Desportiva, Rosiel fez o seu quinto jogo na última sexta-feira. Nesse período, o atacante foi improvisado, pelo técnico Rodrigo César, no meio de campo e até na lateral-esquerda. Mas foi no ataque que o jogador apareceu para decidir a partida contra o Serra.

O jogo estava 1 a 0, em favor da Tiva, quando o cronômetro marcava 82 minutos do segundo tempo. O próprio Rosiel abriu a bola para João Guilherme cruzar da direita. O defensor do Serra conseguiu cortar parcialmente, mas o atacante aproveitou a sobra para marcar.

Após a partida, Rosiel festejou o gol e avisou que está pronto para ajudar a Desportiva, atuando em qualquer posição.

- É um período de adaptação e estou aqui para ajudar. Onde precisa me encaixar na equipe, vou dar o meu melhor, mas é no ataque estou conseguindo ajudar mais a Desportiva. Graças a Deus, hoje pude fazer um gol e agora vamos subir degrau a degrau para chegar lá na frente e sermos campeões - declarou o jogador, em entrevista à TVE Espírito Santo.

Com o resultado, a Desportiva Ferroviária chega aos 10 pontos ganhos e segue na terceira colocação da Copa Espírito Santo.

Próximo jogo da Desportiva na Copa Espírito Santo