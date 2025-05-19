Flamengo e Botafogo ficam no 0 a 0 e freiam reação no Campeonato Brasileiro

Flamengo e Botafogo fizeram um jogo muito truncado no Maracanã e acabaram no empate em 0 a 0. O resultado freou a reação de ambas as equipes, que vinham de vitórias na rodada anterior do Campeonato Brasileiro. No caso do Flamengo foi ainda pior, já que viu o Palmeiras disparar na liderança da competição e abrir quatro pontos de vantagem.

O jogo foi paralisado aos 17 minutos do segundo tempo por conta de gás de pimenta que incomodou os jogadores em campo. Ele veio do lado de fora do estádio. Ocorreram princípios de confusão na rua São Francisco Xavier e também em frente a entrada do Setor Sul, quando a PM dispersou os botafoguenses com bombas de efeito moral e balas de borracha.

Flamengo e Botafogo empatam sem gols no Maracanã Crédito: Gilvan de Souza / CRF

Artilheiro do Campeonato Brasileiro ao lado de Vegetti, do Vasco, o uruguaio Arrascaeta foi poupado pelo técnico Filipe Luís no jogo de hoje. O meia flamenguista passa por um processo de controle de carga.

Com direito a apenas dois mil ingressos, os torcedores do Botafogo presentes fizeram barulho e provocaram os adversários com gritos de "teatro, torcida de teatro".

Na entrada em campo, Vini Jr foi homenageado. Uma bandeira com a imagem do jogador vestido com a camisa do Flamengo e um óculos escuro sem uma lente foi aberta no Setor Leste. O mesmo óculos também foi distribuído aos torcedores na arquibancada. O adereço faz alusão ao fatídico jogo contra o Emelec, pela Libertadores, quando fez dois gols e comemorou um deles com o item que havia sido arremessado pela torcida equatoriana.

Como foi o jogo

O Flamengo iniciou a partida tendo mais a posse de bola e iniciativa. O Botafogo estava com a marcação bem encaixada e buscava explorar os contra-ataques. O Flamengo, apesar de ter o controle, sentia falta da qualidade de Arrascaeta e Gerson na criação das jogadas. Já o Botafogo soube explorar a velocidade e a potência de Cuiabano nas costas do lateral direito Wesley. O primeiro tempo se encerrou com poucas oportunidades para ambos os lados.