PSG derrota Arsenal e decide título da Liga dos Campeões contra a Inter

O time francês chega a sua segunda final de Champions depois de bater o clube inglês por 2 a 1

Publicado em 7 de maio de 2025 às 18:28

PSG chega à final da Liga dos Campeões Crédito: Reprodução/PSG

O Paris Saint-Germain está de volta à decisão da Liga dos Campeões. A equipe do técnico Luis Enrique assegurou o direito de disputar o título do torneio europeu de clubes ao derrotar nesta quarta-feira, diante de sua torcida, o Arsenal por 2 a 1, em jogo válido pela segunda partida da semifinal. >

Após superar o rival inglês no confronto de ida por 1 a 0 em Londres, os franceses novamente levaram a melhor sobre o adversário neste embate derradeiro. Se Dembelé foi o herói do primeiro encontro, Fabián Ruiz e Hakimi assumiram o protagonismo na vitória no Parque dos Príncipes enquanto Saka descontou.>

O time comandado pelo técnico Luis Enrique agora se prepara para o último ato em busca de sua primeira volta olímpica na competição. A decisão vai ser contra a Inter de Milão, que nesta terça-feira, eliminou o Barcelona pela outra semifinal. A decisão está programada para o dia 31 de maio e vai ser disputada na Arena de Munique.>

Esta vai ser a segunda vez que o PSG disputa uma decisão de Liga dos Campeões. Em 2020, com Neymar e Mbappé em campo, o conjunto de Paris amargou o vice-campeonato ao ser derrotado pelo Bayern de Munique por 1 a 0. Com a vantagem de ter vencido o jogo de ida por 1 a 0, e ainda fazer o duelo decisivo sob o apoio de seus torcedores, o conjunto francês tomou a iniciativa e teve o primeiro bom momento aos 16 minutos. Kvaratskelia recebeu na esquerda e carimbou a trave em um belo arremate.>

Melhor no duelo, o time da casa inaugurou o marcador dez minutos depois. Após levantamento de Vitinha, Fabian Ruiz ficou com a sobra, evitou a marcação de Martinelli e acertou um belo chute de esquerda para fazer 1 a 0. A vantagem poderia ter sido logo ampliada na sequência com Barcola. No entanto, o atacante francês desperdiçou a chance de fazer 2 a 0 com meia hora de disputa ao chutar em cima do goleiro David Raya.>

Na etapa complementar, com a necessidade de uma vitória por dois gols para ir à final no tempo normal, os ingleses se lançaram ao ataque e perderam uma grande chance aos 18 minutos com Saka. Aos 23, os donos da casa tiveram a melhor oportunidade do duelo. Hakimi fez o cruzamento, Lewis-Skekky desviou com a mão dentro da área e o juiz marcou pênalti. Vitinha bateu no canto, mas Raya defendeu.>

O segundo gol porém, não demorou a surgir. Hakimi teve espaço para a finalização na área, arriscou o chute rasteiro e estufou a rede do Arsenal aumentando a vantagem aos 27. O jogo, no entanto, voltou a "pegar fogo" praticamente no lance seguinte. Trossard conseguiu fazer o cruzamento e Saka ganhou disputa com a zaga para descontar aos 30 da etapa final e recolocar o Arsenal na partida.>

No entanto, diante de uma boa vantagem, o PSG soube suportar a pressão do rival inglês. A equipe controlou o jogo, suportou a pressão do Arsenal e garantiu não só a vitória como a vaga na final da Liga dos Campeões.>

