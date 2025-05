Nesta quarta

PSG e Arsenal definem o finalista da Champions; veja destaques desta quarta-feira

A Champions League define o seu segundo finalista nesta quarta-feira (7)

A Champions League define o seu segundo finalista nesta quarta-feira (7). Depois do histórico confronto no qual a Inter de Milão eliminou o Barcelona, com placar agregado de 7 a 6, Paris Saint-Germain e Arsenal duelam para saber quem vai enfrentar o time italiano na decisão.>