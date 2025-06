Futebol Capixaba

FES divulga tabela do Campeonato Capixaba Feminino 2025, com 8 times

Competição começa no dia 28 de junho e termina até 07 de setembro

A Federação de Futebol (FES) definiu o número de times, o regulamento e sorteou a tabela de jogos do Campeonato Capixaba Feminino 2025. Com a participação de oito clubes e com vagas para competições nacionais, o Estadual começa no dia 28 de junho e tem previsão para se encerrar em 07 de setembro. Oito times entram para a disputa do título neste ano: Os atuais campeão e vice, Prosperidade e Vila Nova-ES, respectivamente, Atlético Capixaba, FC Estadual, Harpia, MDE, São Geraldo e o Serra.>