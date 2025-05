Vem aí

Veja quais são as 8 cidades-sede da Copa do Mundo Feminina de 2027 no Brasil

Vitória não está na lista para receber jogos da competição, mas está na disputa para ser centro de treinamento de seleções

Publicado em 7 de maio de 2025 às 19:29

A Fifa anunciou oficialmente as oito cidades-sede e respectivos estádios da edição da Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027, que será disputada no Brasil. As capitais brasileiras escolhidas foram: Belo Horizonte (Mineirão), Brasília (Mané Garrincha), Fortaleza (Castelão), Porto Alegre (Beira-Rio), Recife (Arena Pernambuco), Rio de Janeiro (Maracanã), Salvador (Fonte Nova) e São Paulo (Arena Itaquera). >

Embora não tenha sido selecionada, Vitória segue como uma das cidades na disputa para receber seleções para o período de treinos. Em fevereiro deste ano, representantes da FIFA estiveram no Espírito Santo, realizando as primeiras inspeções para a Copa do Mundo Feminina, e estruturas localizadas no Estado estão sendo avaliadas como possíveis Centros de Treinamento (CT) para a competição.>

"É incrível levarmos a Copa do Mundo Feminina da FIFA para o Brasil, um dos grandes países do futebol mundial. É maravilhoso para o futebol feminino e para o crescimento global do nosso esporte em geral. Para as cidades-sede, a realização do maior evento esportivo feminino do planeta terá um impacto imenso em termos de crescimento do esporte e visibilidade. O que torna a Copa do Mundo Feminina da FIFA muito especial é que é o palco onde surgem as heroínas e onde se consagram as campeãs", disse Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF.>

Processo de escolha

O processo de escolha das cidades-sede da Copa do Mundo Feminina começou em agosto de 2024 e foi realizado seguindo os mesmos princípios usados para a escolha do país-sede. Equipes especializadas da Fifa, representando as principais áreas operacionais essenciais para a organização do torneio, visitaram as 12 cidades candidatas, avaliando a infraestrutura e as instalações propostas conforme os requisitos da Fifa.>

Após essa avaliação, a equipe técnica classificou as cidades com base em critérios pré-definidos. Foi acordado com o governo brasileiro e a CBF que, no máximo, oito cidades-sede e estádios seriam escolhidos. As oito cidades foram selecionadas com o objetivo de garantir as melhores condições para receber as 32 seleções participantes e o sucesso operacional e comercial do torneio, assim como maximizar o potencial de impulsionar o crescimento e a visibilidade do futebol feminino no Brasil a longo prazo.>

As cidades escolhidas começarão a sua trajetória como anfitriãs oficiais nos próximos dias, quando receberão uma equipe de especialistas da Fifa para dar início à fase de planejamento operacional. Os próximos marcos rumo a 2027 incluem a divulgação da tabela de jogos e o lançamento oficial da marca.>

"Acompanhei de perto os trabalhos das 12 cidades indicadas pela CBF que se candidataram para sediar o torneio. As cidades-sede escolhidas pela FIFA já contam com estádios e centros de treinamento modernos para receber jogadoras e torcedores de todo o mundo. Porém, sabemos que o nosso principal objetivo como país-sede vai muito além do campo. Em 2027, a nossa Copa do Mundo Feminina da FIFA será um verdadeiro momento de transformação: uma reunião de histórias, vozes e comunidades que reafirmam o poder do esporte como ferramenta de inclusão, igualdade e união social", falou André Fufuca, ministro do Esporte do Brasil.>

