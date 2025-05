Vexame

Vasco joga mal e é goleado pelo Puerto Cabello pela Sul-Americana

Cruz-Maltino teve mais uma atuação terrível. Crise perece não ter fim no clube cruz-maltino

Publicado em 7 de maio de 2025 às 21:41

O Vasco foi goleado pelo Puerto Cabello pela Sul-Americana Crédito: Conmebol/Divulgação

O Vasco foi goleado por 4 a 1 pelo Puerto Cabello, nesta quarta-feira (7), fora de casa, pela fase de grupos da Copa Sul-Americana. Aproveitando os erros defensivos do time carioca, os venezuelanos foram mais eficazes e garantiram a vitória no Estádio Misael Delgado. >

Paredes abriu o placar para o Puerto Cabello em cobrança de pênalti, mas João Victor empatou de cabeça ainda na primeira etapa. No segundo tempo, o time venezuelano continuou pressionando e voltou a marcar com Padrón e, em seguida, com Guerrero, que balançou as redes duas vezes.>

Com o resultado, o Gigante da Colina ocupa a 2° posição do grupo G da Sul-Americana, com apenas uma vitória, dois empates e uma derrota, somando 5 pontos no total. O Vasco volta a campo no próximo sábado, fora de casa, quando enfrenta o Vitória pelo Campeonato Brasileiro.>

Felipe Maestro, técnico interino do Vasco, promoveu o retorno de Philippe Coutinho e Vegetti, ambos poupados na derrota para o Palmeiras. O atacante argentino alcançou a marca de 100 jogos pelo clube carioca nesta partida.>

O Jogo

O Vasco teve um início de jogo pouco inspirado, em uma primeira etapa marcada pelo equilíbrio na posse de bola. Philippe Coutinho participou pouco e teve dificuldades para se destacar. O time venezuelano foi mais incisivo no ataque, com maior volume de finalizações e mais perigo criado. O Puerto Cabello abriu o placar em cobrança de pênalti, mas o Vasco reagiu com um gol de cabeça de João Victor, deixando tudo igual ainda no primeiro tempo.

A segunda etapa começou com um Vasco desatento. Após uma bola sobrando dentro da área, Padrón subiu para cabecear e colocar os donos da casa novamente à frente. Guerrero apareceu duas vezes, ampliando a vantagem e deixando o placar mais elástico. O Vasco, por sua vez, foi pouco criativo no segundo tempo e não conseguiu levar perigo ao gol adversário.>

