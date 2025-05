Vai dar?

Veja o que o Flamengo precisa fazer para avançar ao mata-mata da Libertadores

Terceiro colocado do Grupo C da competição, Rubro-Negro ainda depende só de si. Terá que vencer os dois jogos e turbinar seu saldo de gols para conseguir a classificação

Após o empate com o Central Córdoba em 1 a 1, na Argentina, na noite desta quarta-feira (7), o objetivo do Flamengo está claro: vencer os dois jogos no Maracanã e turbinar o seu saldo de gols para se classificar às oitavas de final da Libertadores. No momento, o Rubro-Negro ainda depende apenas de si para concluir o esperado, mas vai ter que mostrar muito mais futebol do que apresentou até agora. >