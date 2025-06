Futebol

Capixabas vão para os EUA acompanhar o Flamengo na Copa do Mundo de Clubes

Victor Caldeira viaja o mundo todo para acompanhar o Rubro-Negro Carioca e agora está na expectativa pelo desempenho do Fla no Mundial

Publicado em 16 de junho de 2025 às 13:44

O Flamengo estreia na Copa do Mundo de Clubes nesta segunda-feira (16), no duelo diante do Espérance, da Tunísia. A partida, que acontece no estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia, contará com a presença de torcedores flamenguistas de todo o planeta, incluindo Victor Caldeira e sua família, capixabas que viajaram até os Estados Unidos para acompanhar o time do coração.>

"Este formato de Copa do Mundo de Clubes a gente sempre sonhou, sempre esperando um campeonato dessa magnitude, e poder vivenciar isso agora é sensacional. Já fui em outros mundiais, do outro formato, foi uma experiência bacana, mas esse agora tem tudo para ser o melhor de todos os tempos", disse Victor, que embarcou com a esposa, os dois filhos, a mãe e um grupo de amigos.>

A expectativa de Victor é ver o Rubro-Negro campeão mundial em solo estadunidense e, para isso, se programou para continuar sozinho nos EUA até uma eventual final. Mas, com sua família, além do confronto com o clube tunisiano, também vai assistir aos outros dois jogos da fase de grupos, contra o Chelsea e o Los Angeles FC.>

Planejamento da viagem

Victor Caldeira, torcedor do Flamengo Crédito: Carlos Alberto Silva

Esta será a primeira vez de Victor no país norte-americano, mas não a primeira viagem internacional pelo time carioca. O capixaba esteve nos dois Intercontinentais (o antigo 'Mundial de Clubes'), no Catar em 2019, e no Marrocos em 2022. "Nos dois primeiros mundiais eu fui com amigos meus. A gente tem um grupo que, em toda a oportunidade que tem, viaja junto atrás do Flamengo. Conhecendo o mundo com o Flamengo", brincou Victor.>

>

Diferente dessas outras experiências, quando o Flamengo jogou o Intercontinental apenas um mês após a final da Libertadores, o Rubro-Negro estava confirmado no torneio desde a conquista do Tri da América, em 2022, o que facilitou o planejamento da família para a realização do sonho.

>

"Para este ano foi bem diferente. Já começou ano passado o planejamento, em dezembro, logo depois do sorteio dos grupos. Quando a Fifa liberou quais cidades o Flamengo ia jogar, aí a gente já se preparou e compramos as passagens. E aí, ao longo de 2025, fomos acertando as estratégias para reserva de hotel, ingressos, transporte interno nos Estados Unidos, aluguel de carro, etc. Mas as principais tomadas de decisão já foram em dezembro de 2024", explicou o torcedor.>

Os custos para uma viagem como esta podem variar muito, desde a antecedência na compra de passagens e hospedagem, pelas variações do dólar, ingressos para os jogos e gastos internos e pessoais nos Estados Unidos. O custo mínimo para esta aventura pode partir dos R$ 15 mil por pessoa, valor estipulado sob um planejamento minucioso e pensado para a ida nos três primeiros jogos da fase inicial. A faixa de preço dos ingressos parte dos 30 dólares, cerca de R$ 165 na cotação atual.>

