Começou bem

Flamengo estreia na Copa do Mundo de Clubes com vitória sobre o Espérance

Rubro-Negro contou com o poder decisivo de Arrascaeta e com a qualidade de Luiz Araujo para conquistar os três pontos

Publicado em 17 de junho de 2025 às 00:13

Luiz Araujo marcou o segundo gol do Flamengo dinte do Espérance Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo

O Flamengo abriu da melhor forma possível a sua campanha na Copa do Mundo de Clubes ao vencer o Espérance por 2 a 0, nesta segunda-feira (16), na Filadélfia. O time de Filipe Luís teve um primeiro tempo dominante, contou novamente com o momento inspiradíssimo de Giorgian de Arrasacaeta e soube administrar uma possível crise na segunda etapa com um belo gol de Luiz Araújo. >

Arrascaeta chegou à marca de 13 gols na temporada, igualando sua segunda melhor marca pelo Fla. O craque uruguaio está ainda mais incisivo nesta temporada, tendo anotado oito gols em seus últimos 12 jogos - incluindo também o golzinho que guardou pelo Uruguai nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. >

Mais cedo, na abertura do Grupo D, o Chelsea derrotou o Los Angeles FC pelo mesmo placar. Desta forma, na segunda rodada, rubro-negros e azuis vão jogar pela liderança do grupo novamente na Filadélfia, sexta-feira (20). O Flamengo é o líder da chave já que recebeu menos cartões amarelos que time inglês. >

O Jogo

Atrás da trave defendida pelo goleiro Bechir Ben Said, a torcida do EST fazia uma belíssima e empolgante festa até mesmo uma hora antes de o jogo começar. No que rolou a bola, porém, não houve canto que fizesse efeito: o Flamengo assumiu o controle da bola e deu as cartas como bem entendia. >

>

Com uma escalação titular extremamente técnica - com direito à estreia de Jorginho - e formações táticas bem maleáveis, o time brasileiro rodou a bola de um lado para o outro, ganhando território pacientemente. Ao mesmo tempo, praticamente impedia que a parruda linha defensiva tunisiana se aproximasse da bola. >

No primeiro tempo, foi computado apenas uma tentativa de finalização dos gigantes no norte africano e 31% de posse. Não é também que o Rubro-Negro exercesse absoluta pressão. Tampouco parecia ser essa a intenção. Fato é que o jogo estava sob controle absoluto, especialmente depois de Arrascaeta ter aberto ao placar com típica categoria no centro da área, recebendo assistência de Luiz Araújo. >

Na segunda etapa, o Espérance teve de fazer mudanças de jogadores e táticas para tentar reverter este quadro. Procuraram adiantar a marcação, conseguiram enfim romper o jogo balanceado do adversário e passaram a criar oportunidades com transições mais rápidas. Pelo flanco esquerdo, Youcef Belaili começou a criar muitos problemas para a defesa do Fla. >

Na metade final, o jogo escapou do controle da equipe brasileira. Rossi começou a ser exigido de fato e, a cada investida, a barulhenta torcida do EST se empolgava mais. Mas a ameaça foi administrada (e devidamente encerrada) com um golaço. Luiz Araújo, que já havia dado assistência para Arrascaeta no primeiro gol, desta vez recebeu passe do estreante Jorginho e acertou um belíssimo chute. A bola morreu na rede caprichosamente e deu números finais ao jogo.>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta