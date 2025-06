Lucro por jogo

Veja quanto cada clube brasileiro pode faturar na Copa do Mundo de Clubes

Fifa destina US$ 1 bilhão (R$ 5,5 bilhões) aos cofres das equipes participantes da competição nos Estados Unidos; entenda critérios e confira ranking atualizado

Publicado em 16 de junho de 2025 às 12:01

A Fifa está destinando ao todo US$ 1 bilhão (R$ 5,5 bilhões) em premiações aos clubes que disputam o Mundial de Clubes. Crédito: Charles Sholl/Brazil Photo Press/Folhapress

Todo clube gostaria de estar neste momento nos Estados Unidos disputando a Copa do Mundo de Clubes. Além do prestígio de disputar a primeira edição do torneio com 32 equipes, outro aspecto mexe com a imaginação: o financeiro. >

Meses antes de a bola rolar, a Fifa anunciou a distribuição de US$ 1 bilhão (R$ 5,59 bilhões) para todos os participantes do Mundial. O prêmio é dividido entre valores fixos, conforme os continentes, e os variáveis, referentes ao desempenho dos times na competição.>

Nessa primeira rodada o Palmeiras recebeu US$ 1 milhão (R$ 5,5 milhões) pelo empate contra o Porto; Já o Botafogo, que venceu o Seattle Sounders, recebeu 2 milhões de dólares (R$ 11,2 milhões).>

De acordo com critérios estabelecidos pelo Conselho Técnico da Fifa, pela participação os times europeus recebem os maiores valores nas cotas fixas, variando entre US$ 12,81 milhões (R$ 71 milhões) e US$ 38,19 milhões (R$ 211,8 milhões). Já os representantes da África, Ásia e Concacaf asseguram US$ 9,55 milhões (R$ 52,9 milhões) cada, enquanto o clube da Oceania tem direito a US$ 3,58 milhões (R$ 19,8 milhões). Os sul-americanos, que representam a Conmebol, embolsam US$ 15,21 milhões (R$ 84,3 milhões).>

>

Clubes da Europa: US$ 12,81 milhões (R$ 71 milhões) e US$ 38,19 milhões (R$ 211,8 milhões);

US$ 12,81 milhões (R$ 71 milhões) e US$ 38,19 milhões (R$ 211,8 milhões); Clubes da América do Sul: US$ 15,21 milhões (R$ 84,3 milhões)

US$ 15,21 milhões (R$ 84,3 milhões) C lubes da América do Norte: US$ 9,55 milhões (R$ 52,9 milhões);

US$ 9,55 milhões (R$ 52,9 milhões); Clubes da Ásia: US$ 9,55 milhões (R$ 52,9 milhões);

US$ 9,55 milhões (R$ 52,9 milhões); Clubes da África: US$ 9,55 milhões (R$ 52,9 milhões);

US$ 9,55 milhões (R$ 52,9 milhões); Clube da Oceania: US$ 3,58 milhões (R$ 19,8 milhões). >

As fases eliminatórias também oferecem premiações significativas. A ida às oitavas de final rende US$ 7,5 milhões (R$ 41,6 milhões), enquanto a classificação para as quartas garante US$ 13,125 milhões (R$ 72,8 milhões). A chegada à semifinal assegura US$ 21 milhões (R$ 116,5 milhões). O segundo colocado recebe US$ 30 milhões (R$ 166 milhões), e o campeão fatura US$ 40 milhões adicionais (R$ 221 milhões). >

Fase de grupos: US$ 2 milhões (R$ 11 milhões) por vitória e US$ 1 milhão (R$ 5,5 milhões) por empate;

US$ 2 milhões (R$ 11 milhões) por vitória e US$ 1 milhão (R$ 5,5 milhões) por empate; Oitavas de final: US$ 7,5 milhões (R$ 41,6 milhões);

US$ 7,5 milhões (R$ 41,6 milhões); Quartas de final: US$ 13,125 milhões (R$ 72,8 milhões);

US$ 13,125 milhões (R$ 72,8 milhões); Semifinais: US$ 21 milhões (R$ 116,5 milhões);

US$ 21 milhões (R$ 116,5 milhões); Vice-campeão: US$ 30 milhões (R$ 166 milhões);

US$ 30 milhões (R$ 166 milhões); Campeão: US$ 40 milhões adicionais (R$ 221 milhões). >

