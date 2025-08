Futebol

Marta faz dois gols e Brasil fatura título da Copa América nos pênaltis

A seleção brasileira feminina venceu a Colômbia nos pênaltis por 5 a 4 neste sábado (2), após empate por 4 a 4 no tempo normal

Publicado em 2 de agosto de 2025 às 21:43

Brasil é eneacampeão da Copa América Feminina Crédito: Lívia Villas Boas / CBF

A seleção brasileira feminina venceu a Colômbia nos pênaltis por 5 a 4 neste sábado (2), após empate por 4 a 4 no tempo normal, e se sagrou campeã da Copa América pela nona vez. Esta foi a quarta vez em que as seleções se enfrentaram na decisão da competição: em 2010, 2014, 2022 e 2025, quatro vitórias do Brasil.

Os gols do jogo foram marcados por Angelina, Amanda Gutierres e Marta (duas vezes), pelas brasileiras, e Linda Caicedo, Tarciane (contra), Mayra Ramírez e Leicy Santos, pelas colombianas. Os gols nas penalidades foram marcados por Tarciane, Amanda Gutierres, Mariza, Jhonson e Luany pelo Brasil e Usme, Restrapia, Linda Caicedo e Bonilla pela Colômbia, enquanto Angelina e Marta desperdiçaram pela Canarinho e Paví, Leicy Santos e Carabalí pela equipe colombiana.>

Ao todo, dez edições foram disputadas, e em apenas uma o Brasil não foi campeão - em 2006, foi derrotado pela rival Argentina, que superou a Canarinho nos pontos corridos.

Ao todo, dez edições foram disputadas, e em apenas uma o Brasil não foi campeão - em 2006, foi derrotado pela rival Argentina, que superou a Canarinho nos pontos corridos.>

O jogo

Linda Caicedo abriu o placar aos 24 minutos! A equipe colombiana trocou passes sem dificuldade dentro da grande área brasileira e Mayra Ramírez encontrou a jovem promessa sem marcação, que finalizou no canto esquerdo de Lorena. Pênalti para a seleção brasileira! Carabalí disputou bola com Gio Garbelini e, após queda no chão, levantou e cabeceou o rosto da atacante do Brasil propositalmente. Após revisão no VAR, a árbitra amarelou a atleta da Colômbia e concedeu a penalidade.>

Angelina marcou e empatou! Com bela finalização, a camisa 8 do Brasil chutou no ângulo esquerdo da goleira Tapia e converteu a penalidade, aos 53 minutos do primeiro tempo. Tarciane marcou gol contra bizarro! A zagueira da seleção brasileira tentou recuar para a goleira Lorena, que saiu do gol para receber e acabou passando do lance. A bola entrou devagar e a Colômbia ficou na frente novamente, aos 23 minutos do segundo tempo.>

Amanda Gutierres conquistou o empate! Aos 34 minutos, a centroavante dominou no peito em um lindo lançamento dentro da grande área e finalizou de voleio, no canto esquerdo da goleira Tapia. Em contra-ataque, Mayra marcou! Após recuperada de bola, as colombianas saíram em velocidade, Linda Caicedo tocou para a camisa 9, que tocou para o gol com tranquilidade, aos 42 minutos de jogo.>

Marta empatou no apagar das luzes com golaço! A camisa 10 da seleção brasileira encontrou ótima oportunidade fora da área e virou lindo voleio de primeira, sem chance para Tapia, já aos 50 minutos. Mais um da craque! Após lançamento na grande área, Amanda Gutierres soltou a bola para a lateral Yasmin, que se desvinculou da marcação, levantou na grande área e Marta concluiu, aos 14 minutos do primeiro tempo da prorrogação.>

Jhonson quase marcou o quinto. A jovem atacante finalizou quase dentro da pequena área após sobra de bola, mas chute espirrou na goleira Tapia, que evitou o gol. Colombianas empataram com golaço de falta! Leicy Santos marcou em bela finalização de fora da área e conquistou o empate já no fim da prorrogação. >

