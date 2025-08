Futebol

Messi recebe proposta de renovação com o Inter Miami e pode jogar até os 41 anos

O time da MLS ofereceu a prorrogação de contrato até 2028 pelo argentino

Aos 38 anos, e com contrato para vencer ao final de 2025, o craque Lionel Messi tem oferta para prorrogar a sua vitoriosa carreira por mais algum tempo. Interessado em continuar contando com os dribles e belas jogadas do jogador argentino, o Inter Miami vem negociando com o atleta uma renovação de vínculo até 2028, de acordo com o jornal Marca.>