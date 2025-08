Oitavas de final

Atlético-MG vence o Flamengo e fica a um empate de avançar na Copa do Brasil

Galo aproveitou falha grave da defesa rubro-negra e sacramentou a vitória em pleno Maracanã

Depois de uma movimentação intensa no mercado, o Flamengo promoveu as estreias de Samuel Lino, Emerson Royal e Saúl no Maracanã, porém viu Léo Pereira falhar feio e sair derrotado por 1 a 0 para o Atlético-MG, nesta quinta-feira (31), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O defensor tentou sair jogando, errou o passe e entregou o gol para Cuello abrir a vantagem mínima para os mineiros. >