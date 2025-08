2ª Fase

Rio Branco empata com Luverdense e vai decidir mata-mata em casa

Mesmo longe dos seus domínios, Capa-Preta jogou melhor, mas não conseguiu balançar as redes do time mato-grossense

Publicado em 2 de agosto de 2025 às 21:02

Rio Branco empata com o Luverdense pelo jogo de ida dos mata-matas Crédito: Kaylan Oliveira/ Rio Branco

O Rio Branco viajou até Lucas do Rio Verde, município no interior de Mato Grosso, para o confronto de ida da segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. No estádio Passos das Emas, tudo igual entre as duas equipes, que ficaram no empate sem gols e, agora, o Capa-Preta vai para a partida decisiva, no próximo sábado (9), no Kleber Andrade, para jogar a vida pela classificação para a próxima fase.>

Em um duelo de bastante equilíbrio, o clube Capa-Preta adotou um postura de mais ofensividade, mas também segura defensivamente. Mesmo sem balançar as redes, chegou com mais perigo à área da equipe mandante, e pouco sofreu contra a meta do goleiro Fernando Henrique.>

O jogo

O Rio Branco começou o jogo atacando e pressionando os donos da casa. Ainda nos primeiros minutos, o Luverdense foi salvo pelo goleiro João Guilherme, que fez uma grande defesa depois da cabeçada de Diego Guerra. Depois disso, a partida ficou cada vez mais equilibrada, com o ritmo ainda intenso, mas foi o Rio Branco quem chegou mais próximo de abrir o placar na etapa inicial.>

O Capa-Preta também criou outra grande oportunidade, aos 29, novamente com Diego Fernandes, que tocou na saída da camisa 1 do Luverdense e Felipe Costa tirou a bola praticamente em cima da linha. O time da casa encontrou muitas dificuldades na saída de bola e não levou perigo ao gol defendido por Fernando Henrique.>

>

Na volta para o segundo tempo, o jogo mais ficou parado do que com bola rolando precisamente. Com muitas faltas, paradas para atendimento médico e substituições, o Rio Branco falhou no último terço de campo e não conseguiu finalizar com perigo ao gol do Luverdense, apostando principalmente nas jogadas aéreas. Em contra-partida, o time verde e branco sequer levou perigo à baliza capa-preta, e o jogo encerrou em 0 a 0.>

