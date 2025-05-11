Brasil desempata no fim contra Belarus e é hepta mundial no futebol de areia

SÃO PAULO - Não deu para o finalista inédito. O título da Copa do Mundo de futebol de areia é, pela sétima vez, brasileiro. Por 4 a 3, a seleção superou Belarus neste domingo (11), na Ilha de Mahé, em Seychelles, para ampliar sua hegemonia no esporte --o segundo país com mais taças é Portugal, que tem três.

O troféu deste ano se junta às conquistas de 2006, 2007, 2008, 2009, 2017 e 2024. Em um total de 13 edições da história da competição, o Brasil venceu mais da metade delas.

Na decisão, os atuais campeões não tiveram facilidade diante dos belarussos, que foram muito bem em sua quarta participação no torneio. Venceram todas as partidas até a final, superaram sua melhor campanha até então --quarto lugar no ano passado-- e tiveram o artilheiro do Mundial (Ihar Bryshtsel, com 11 gols) pela segunda vez seguida.

Jogando no sacrifício, com uma contusão no abdômen, o atual melhor do mundo foi eleito também o melhor da Copa do Mundo de Beach Soccer da FIFA Seicheles 2025™: Rodrigo ganhou a Bola de Ouro adidas Crédito: Fiffa/Divulgação

O Brasil abriu o placar nos primeiros minutos, com chegada de Lucão na segunda trave para empurrar a bola para o fundo da rede. Ainda no primeiro tempo, Belarus empatou com Novikau, que aproveitou rebote do goleiro Bobô.

O segundo de três períodos foi dos brasileiros. Rodrigo, capitão e atual melhor jogador do mundo na modalidade, roubou a bola na área belarussa e não desperdiçou. Na posse de bola seguinte, Catarino mandou um chute forte no canto esquerdo do goleiro Avgustov para marcar um golaço e abrir 3 a 1.

No período final, dois gols do artilheiro Bryshtsel, um de pênalti, recolocaram os belarussos na partida. Mas a pouco menos de dois minutos do final, Rodrigo aproveitou uma recuperação de posse na defesa, avançou no ataque e chutou. A bola subiu depois de bater na areia, enganou o goleiro adversário e morreu na rede de Belarus.

"Quando a gente faz o que a gente ama, as coisas acontecem naturalmente", disse o capitão Rodrigo após o fim da partida. Ele exaltou o desempenho defensivo da equipe, que sofreu apenas nove gols ao longo do Mundial.

"É muito difícil passar uma Copa inteira recebendo poucos gols. E temos um poder ofensivo muito grande", disse. "O problema agora é arrumar lugar para [colocar] a estrelinha [na camisa]."

Brasil desempata no fim contra Belarus e é hepta mundial no futebol de areia Crédito: Fiffa/Divulgação

Na fase de grupos, Belarus superou os anfitriões de Seychelles, Japão e Guatemala. Eliminou o Irã nas quartas de final, por 4 a 3, e derrotou o Senegal por 5 a 2, na semifinal.

Já o caminho do Brasil até a final teve vitórias sobre a Espanha, nas quartas, por 6 a 0, e sobre o tricampeão mundial Portugal, por 4 a 2, na semi, além de triunfos sobre El Salvador, Itália e Omã na fase de grupos.